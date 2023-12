Caltanissetta, Natale in Rosa 2023 domenica 10 aprirà con Giuliana Di Liberto duo

Sabato 10 dicembre 2023 alle ore 19.30 si terrà nella chiesa di San Pietro a Caltanissetta il primo dei 4 appuntamenti in programma per la kermesse musicale locale “Natale in Rosa”.

Giunta alla sua quinta edizione la manifestazione, sostenuta interamente da contributi privati e accolta dentro i luoghi sacri, è diventata un appuntamento molto atteso non soltanto dai Nisseni, che hanno la possibilità di seguire i concerti in diretta, ma anche dal popolo del web che segue la diretta streaming attraverso le pagine Facebook di “Il Fatto Nisseno” e “Natale in Rosa”.

Ad aprire la rassegna musicale diffusa sarà la voce di Giuliana Di Liberto e la musica del pianista Roberto Macrì.

All’esterno della chiesa, per introdurre gli spettatori nella giusta atmosfera e ricordare ai passanti la sacralità della Natività, saranno presenti le illuminazioni artistiche curate da Tiziano La Marca, Marco Tumminelli.

Giuliana Di Liberto, cantante, compositrice e autrice. Ha conseguito il Diploma di Laurea al Conservatorio Bellini di Palermo ed è docente di Canto Jazz al “Castelbuono Jazz Festival”.

Ha svolto attività concertistiche nelle rassegne di Palermo Classica con i progetti di cui è cantante solista come Camera Rock, Beatle Symphony e New romance Song Book.

Ha suonato con orchestre come Opera Theatre Orchestra di Chisinau, Orchestra del Conservatorio V. Bellini, Chamber Orchestra di Palermo Classica, Orchestra Jazz Siciliana, Orchestra Giovanile Mediterranea e Orchestra Sinfonica di Palermo Classica.

È vincitrice di premi nazionali come l’Oscar dei giovani in Campidoglio e Festival Internazionali come il Golden Wings all’Opera Theatre di Chisinau (Moldavia) e Universong International Music Festival (Isole Canarie).

Roberto Macrì è laureato in pianoforte classico e jazz e ha alle spalle un’intensa attività artistica.

Creare bellezza, donare armonia e coinvolgere la cittadinanza in un grande unico abbraccio sono gesti che chiunque dovrebbe avvertire e condividere, senza dover attendere che venga proposto dal settore pubblico. Ed è proprio questa sua capacità di essere realizzata esclusivamente con contributi privati che valorizza ancor di più la manifestazione.

“Ringraziamo chi continua a credere in noi sponsorizzando l’evento, chi ha iniziato a darci fiducia da quest’anno e gli artisti che si sono proposti per essere inseriti nel calendario – hanno commentato gli organizzatori -. Questa partecipazione, aggiunta agli spettatori che sempre più numerosi seguono l’evento in diretta o in differita, ci ricompensa per il lavoro svolto e auspichiamo di poter offrire, anche quest’anno, una manifestazione all’altezza delle aspettative di tutti”.

Sponsor di questa – come tutte le altre manifestazioni di “Natale in rosa 2023” – sono imprenditori privati che hanno accolto l’invito a contribuire per la realizzazione di un evento culturale ad ampio spettro. Racchiuso in un unico format, infatti, si offre al pubblico – in presenza o da remoto – musica, estetica, storia e identità cittadina

“Vogliamo rivolgere in particolare tre ringraziamenti – concludono gli organizzatori Tiziano La Marca e Marco Tumminelli -. Innanzi tutto la Diocesi di Caltanissetta per averci concesso l’utilizzo delle chiese per poter veicolare bellezza attraverso l’illuminazione architetturale sulla facciata degli edifici sacri e la musica per rendere più armonico il messaggio del Natale. Ringraziamo gli artisti che continuano a darci fiducia e a esibirsi in questa kermesse canora sempre più apprezzata non solo in città ma, come si può notare dai commenti sui profili social, anche in Italia e all’estero. E infine – ultimi ma non per importanza – tutti gli imprenditori che si sono affiancati a questo progetto. Si tratta di Delfino La Ferla, la cooperativa sociale Etnos di cui è presidente Fabio Ruvolo, Mauro Scarpulla, Gianluca Amico, Alessandro Cortese, Aldo Rapè, Michael Di Marco e Michele Spena”. Sponsor della manifestazione, infatti, saranno EquoDress Sartoria sociale, Scarpulla, PMA, Makrovision, VerdeAmico, Primaquinta, Il Fatto Nisseno e DFL, quest’ultimo come presenza fissa da ben 5 anni come Main Sponsor. Sono loro ad aver colto il vero messaggio del Natale mostrando come un piccolo progetto può essere capace di trasformarsi in un grande evento”.

Il concerto del Giuliana Di Liberto duo si terrà nella chiesa di San Pietro di Caltanissetta dalle ore 19.30.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.