Caltanissetta, “Io sono l’altro”. Conclusa al Moncada la mostra fotografica di Michele Cannavò

Si è conclusa ieri, 13 dicembre 2023, la mostra fotografica “Io sono l’altro” di Michele Cannavò.

L’autore, fotogrago e psicoterapeuta, ha proposto al pubblico 60 ritratti dove trovare se stessi e parti dell’altro, testi e musiche da fare propri, QR code per viaggiare nei luoghi degli abitanti della mostra, un test online per vedere che effetto vi fa l’arte, delle cartoline da portare con voi

– dei luoghi dove scrivere le vostre impressioni, un video per conoscere la mia storia fotografica.

“Infinite grazie a tutti – ha commentato alla fine del lungo percorso il fotografo -. Meravigliosi Workshop di attivazione al quale ha risposto con interesse e partecipazione anche la popolazione nissena. Un grazie speciale va a chi mi ha aiutato e sostenuto in tutti questi giorni. Daniela Cavaleri, Pina Adamo Lillo Miccichè Josephine Giadone Alessia Giarratano Salvatore Farina Fiorella Falci Ivana Baiunco Valentina Botta Michelangelo Lacagnina Luca Miccichè ai miei angeli Valeria Musco e Daniela Di Martino e su tutti il mio instancabile e attento curatore Peppe Cucè. Si chiude con gioia e gratitudine questa esperienza con la certezza che a brevissimo torneremo con una forma diversa e in altro luogo a Caltanissetta per le vacanze natalizie”.