Caltanissetta. Concerto di Irama. Il sindaco: “Accesso del pubblico dal lato Prefettura, quello per i diversabili da via Chiarandà”

CALTANISSETTA. L’accesso del pubblico al concerto di capodanno di Irama in programma stasera sarà esclusivamente dal lato più alto di Viale Regina Margherita (lato Prefettura) mentre l’accesso per i diversamente abili avverrà da Via Chiarandà.

Lo ha reso noto il sindaco Roberto Gambino. Confermato che sarà possibile ospitare all’interno dell’evento 9 mila persone. Il sindaco ha infine ricordato che tutte le vie laterali saranno presidiate e non sono da considerare come punti di accesso a Viale Regina Margherita.