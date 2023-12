Caltanissetta, Concerto di Capodanno. Il consigliere Noemi Maria Passaro (Sud chiama Nord): “L’investimento di 200mila euro per un singolo evento solleva interrogativi”

CALTANISSETTA: Riceviamo e pubblichiamo nota del consigliere comunale di “Sud chiama Nord” Noemi Passaro sulla questione legata allo spettacolo del prossimo 31 dicembre a Caltanissetta con il concerto di Irama.

“Per quanto riguarda la questione, desideriamo sottolineare il nostro particolare apprezzamento per un Capodanno straordinario, magico e unico come quelli delle principali città italiane. La bellezza, la musica, l’allegria, la gioia e il turismo che lo accompagnano ci entusiasmano profondamente. Tuttavia, desideriamo esprimere una considerazione meno favorevole in merito alla scelta, ancora una volta errata, attuata dall’attuale amministrazione riguardo ai tempi e alle modalità di organizzazione dell’evento.

Portare il cantante Irama a Caltanissetta a soli 10 giorni dalla data dell’evento, in totale disprezzo di qualsiasi forma di campagna pubblicitaria, può essere definito, senza ombra di dubbio, un’azione sconsiderata e priva di capacità organizzativa. L’impatto di un evento di tale portata organizzato a così breve distanza produce effetti dannosi per tutti i soggetti coinvolti. In particolare, gli organizzatori degli eventi, che ogni anno si adoperano al massimo per organizzare il Capodanno nelle sale, vengono sistematicamente ignorati dalle autorità amministrative.

Allo stesso modo, i cittadini, che potrebbero aver già pianificato le proprie attività considerando che mancano solamente 10 giorni e non 10 mesi, ne risentono negativamente. Inoltre, è inevitabile porre l’accento sulla questione della spesa eccessiva. L’investimento di 200.000,00 euro per un singolo evento solleva diversi interrogativi. Ci chiediamo se l’intenzione fosse quella di ottenere un grande risultato politico. Perché non si è pensato di organizzare un evento di tale portata, magari in occasione dell’Epifania, quando in altre zone limitrofe non si svolgono grandi eventi? E quali altre alternative sono state prese in considerazione, se ce ne sono state?”