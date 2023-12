Caltanissetta. Al Torneo di Calcio a 5 contro la violenza sulle donne gli alunni dell’IISS “Russo” protagonisti con lo slogan migliore

CALTANISSETTA. “L’AMORE VERO NON PICCHIA, FERISCE, TRADISCE, CALPESTA, URLA, UCCIDE…L’AMORE VERO AMA” è il pensiero che è stato rappresentato dallo slogan degli studenti della classe 2AG Grafica e Comunicazione dell’Istituto Scolastico d’Istruzione Superiore “L. Russo” di Caltanissetta, diretto dal Dirigente Scolastico, prof. ssa Maria Rita Basta, in occasione della partecipazione al torneo di calcio a 5 femminile che ha avuto luogo presso la struttura sportiva del Pala Milan per la Giornata contro la violenza sulle donne giorno 24 novembre 2023.

L’evento, patrocinato dall’Assessorato Sport e Cultura del Comune di Caltanissetta con la partecipazione degli istituti Superiori del capoluogo e di San Cataldo, è stato fortemente voluto e promosso dalla Delegazione della Lnd di Caltanissetta e dal Dipartimento Provinciale Calcio Femminile.

Gli allievi hanno gradito la presenza del Questore, dott. ssa Pinuccia Albertina Agnello, del sindaco Roberto Gambino, del delegato provinciale della Figc Giorgio Vitale e della delegata provinciale del calcio femminile Michela Di Gangi. Gli istituti scolastici sono stati invitati alla divulgazione del numero 1522 a cui possono far ricorso le donne vittime di violenza ed è stata promossa la partecipazione ad un concorso rivolto a due classi per ciascun istituto che desse origine ad un’attività di riflessione con gli insegnanti di storia, diritto e italiano sull’importanza della giornata dedicata alla violenza sulle donne. Alla fine le classi dovevano elaborare un lavoro finale.

L’evento ha avuto la finalità di promuovere la seguente tematica: “La violenza sulle donne e di genere vista con gli occhi e la sensibilità dei giovani”.

La classe 2AG dell’ IISS L. Russo di Caltanissetta è stata premiata con la targa “Migliore slogan” per la pregnanza del messaggio rappresentato. Lo slogan dell’ IISS L. Russo insieme agli altri due slogan premiati degli altri due Istituti di Istruzione Superiore premiati verranno pubblicati sul sito della Figc.

L’IISS “L. Russo” ha partecipato al progetto sportivo con una squadra di calcio a cinque femminile, curata dalle docenti: Elisa Giannone, Valeria La Placa, Laura Di Prima, Eliana Mancia.

Oltre la squadra, formata dalle seguenti allieve: Lipari Bruna, Maira Sofia, Miccichè Cristel, Fiandaca Marzia, Scolaro Erika, Argento Agnese, Indorato Miriana, Vetri Giulia, Miseredino Ludovica, Scolaro Ilenia, Lombardo Giulia, Diliberto Vittoria, altre due classi sono state coinvolte, la 5 AG accompagnata dai docenti Valeria La Placa e Laura Abbaleo e la 2 AG accompagnata dai docenti Michele Vruna e Cati Fonti.