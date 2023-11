San Cataldo, il padre della bambina investita dal trattore: “Grazie per il sostegno, le condizioni restano gravi”

Dopo il tragico incidente che a San Cataldo, in via dei Misteri all’angolo con la via Don Bosco, ha coinvolto una bambina di pochi anni investita da un trattore, il padre sente il bisogno di ringraziare per l’affetto e la solidarietà ricevuta in questi giorni.

“volevo ringraziare tutta la città di San Cataldo per la vicinanza dimostrata sui social per mia figlia. Lo stato di mia Figlia è stabile ma ancora in gravi condizioni. Non posso e non voglio dire altro, vi farò sapere se ci saranno miglioramenti nel frattempo aspettiamo. Pregare? Cosa devo dire? L’unica cosa che posso esserne certo che non mollerà ed è in mano sicure”.

La bimba, che nell’impatto ha riportato un politrauma, è stata immediatamente trasportata all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta tramite il 118. Una volta giunta al Pronto Soccorso e sottoposta alle prime cure, la piccola è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

In seguito, considerata la gravità della situazione, la bimba è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. La Polizia municipale sta lavorando alla ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto.