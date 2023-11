Molini Riggi tra “Le soste di Ulisse”: un fascino culinario dal quale lasciarsi incantare

Il piacere della buona tavola, delle delizie messe su un piatto, dei sapori tipici locali che rievocano “emozioni” e segnano “esperienze”. Quando si parla di alimenti non si tratta soltanto di “cibo per nutrirsi” ma, soprattutto, di “ingredienti di qualità” perfettamente abbinati e serviti per deliziare chi li assaggerà.

Un principio che Molini Riggi conosce molto bene e che segue ormai da decenni da quando, nel 1955, Calogero Riggi ha avviato il suo primo mulino e ha deciso di far entrare nella propria azienda solo materie prime eccellenti.

Una visione seguita anche dai suoi due figli e perfettamente rappresentata nei prodotti lavorati e presentati nel ristorante “Grani in pasta” o acquistabili nello shop “Terra e Salute” di via Borremans a Caltanissetta o nell’e-commerce https://www.terraesalute.com/.

E alla “base” primaria, la farina, si sono innestate numerose varianti che spaziano dagli amari (come Granamaro) alla pasta fresca, ripiena o secca (come La Siciliana) passando per una vasta selezione di sapori.

Un’idea che è stata notata da “Le Soste di Ulisse” e che, adesso, viene mostrata come eccellenza alla quale non rinunciare.

L’Associazione, nata nel 2002 dalla visione di un gruppo di chef, abbraccia sotto lo stello vessillo le migliori imprese private e il fascino dell’enogastronomia siciliana che rappresenta, prima di tutto, una cultura, un Grand Tour del gusto in Sicilia.

Buono e bello, in “Le soste di Ulisse” diventano un unico ensemble che avvolge e accompagna il viaggiatore in ogni sua tappa. E a Caltanissetta la “sosta” non poteva che essere da Molini Riggi. Buon bere e buon mangiare senza eccessi o sbavature, aromi intensi e gusti decisi per palati sopraffini. Tradizione e innovazione che parte dal locale e viaggia lontano puntando sulla diffusione delle antiche farine artigianali siciliane nel resto del mondo. Una proposta che non è mai “standardizzata” ma si evolve e può presentarsi anche attraverso differenti formati e una miscela personalizzata che, in quanto tale, può vantarsi di essere assolutamente unica.







Dalla singola spiga di grano, infatti, possono derivare infinite possibilità di produzione e lavorazione. Tutte, però, con un unico filo conduttore: un gusto inconfondibile determinato da uno standard di altissima qualità.

L’entrata di Molini Riggi come partner de “Le Soste di Ulisse” diventa, dunque, una sinergia d’intenti tra chi desidera promuovere e valorizzare la tradizione, lo slow food, l’eccellenza e il vero amore per il cibo a chilometro vero e preservato nelle sue originali caratteristiche organolettiche.

Un progetto per chi ama la Sicilia, i suoi sapori, la sua storia e la sua meravigliosa alchimia dalla quale lasciarsi incantare e mai più abbandonare.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda Riggi M.& A. Fratelli srl in Via Borremans, 116 – C.da Busiti – 93100 Caltanissetta (CL) o ai recapiti +39 0934 555070 – info@moliniriggi.it – www.moliniriggi.it