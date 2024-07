Sommatino. Seduta consiliare sull’emergenza idrica. Il sindaco: “Sarà acquistata autobotte comunale”

SOMMATINO. Si è tenuta presso i locali del Vecchio Municipio la seduta di Consiglio Comunale in forma di adunanza aperta, per discutere del problema relativo all’attuale siccità e all’approvvigionamento di risorse idriche. La seduta in forma aperta ha consentito l’intervento, oltre ai Consiglieri e all’Amministrazione comunale, di autorità ed esperti del settore idrico, geologico, e rappresentanti di settore.

La seduta ha avuto inizio con un dibattito tra Consiglieri di maggioranza e opposizione relativo alle modalità di svolgimento della seduta, in cui la maggioranza ha evidenziato l’assenza di attori fondamentali per la discussione , la cui presenza era stata espressamente richiesta dagli stessi. In seguito, il primo ospite a prendere la parola è stato l’Avv. Massimiliano Conti, Presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica (Ati) Caltanissetta, ente di governo istituito 3 anni addietro con competenza in materia di gestione delle risorse idriche.

Tale ente è rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale di Caltanissetta, infatti anche il nostro paese è rappresentato nel Consiglio Direttivo dal nostro Sindaco. Il presidente Conti ha ampiamente descritto la situazione attuale a livello locale e regionale, auspicando nuovi interventi in sinergia con l’Amministrazione, che possano risolvere un problema, quale la siccità, che a causa della mancanza di precipitazioni sta interessando l’intera Regione. E proprio grazie Alla fattiva collaborazione dei sindaci, che in questi tre anni sono stati intercettati numerosi finanziamenti.

A seguire è intervenuto il sindaco Salvatore Letizia, il quale ha illustrato i progetti attuali e futuri sul tema, quali l’attivazione del pozzo in C.da Draffù, le prossime attivazioni di due pozzi in zona Campo Sportivo e in zona Casa Barone, e il prossimo acquisto di un’autobotte comunale per rifornire di acqua potabile i cittadini, nonché la riqualificazione dell’area relativa alla sorgente “sette cannoli”.

A questo intervento hanno fatto seguito gli interventi dei geologi locali Dott. Leonardo Burgio e Dott. Giuseppe Arengi, i quali da conoscitori del territorio hanno qualificato l’argomento con degli studi approfonditi che riguardano l’ approvvigionamento idrico sotterraneo e superficiale, portando l’interesse sulle sorgenti spontanee dell’area “sette cannoli” e C.da Bruca. Anche i rappresentanti dei Sindacati Cgil, Cisl e Uil, ossia rispettivamente i Sig.ri Curto, Bellini e Alaimo, hanno apportato il loro contributo facendosi portavoce delle necessità dei cittadini, nonché il rappresentante del Comitato Spontaneo Agricoltori Sig. Asaro.

L’Amministrazione comunale insieme a tutti gli organi competenti si occupano in maniera costante della problematica, al fine di fronteggiare al meglio i disagi sopraggiunti ed è a disposizione dell’intera cittadinanza.