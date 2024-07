Acquaviva, varato il programma estivo 2024. Domani raduno auto storiche

ACQUAVIVA PLATANI -. Varato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Caruso, in collaborazione delle associazioni locali, il nutrito programma estivo degli eventi previsti in questo scorcio mese di luglio e per il mese di agosto. Eventi sportivi, culturali e religiosi che si alterneranno in questo periodo vacanziero con intrattenimenti ludico musicali, mostre, attività teatrali presentazione di libri, degustazioni con sagra della porchetta e il piatto del salinaro, Un programma varato tenuto conto delle diverse fasce d’età., i cui destinatari appartengono alle diverse fasce d’età. Intanto, ieri sera (26 luglio), presso il centro socio culturale c’è stata la presentazione del libro su Padre Castiglione e domani (domenica 28 luglio) è previsto il 1° raduno auto storiche “Madonna delle Grazie”.