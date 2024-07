Caltanissetta. Incendio quartiere San Francesco: prontezza e spirito di collaborazione nel fronteggiare l’emergenza

Giornata intesa quella vissuta ieri, 25 luglio, a Caltanissetta, dove un incendio divampato nella vallata del quartiere San Francesco ha tenuto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco a partire dalle 17:00 sino a tarda serata.

I residenti, che in un primo momento sono stati allontanati in via precauzionale, successivamente allo spegnimento dell’incendio e al rientro nelle abitazioni, sono stati evacuati a causa del fumo che fuoriusciva dalle condutture idriche delle loro case e dai tombini in strada, dovuto al cosiddetto “Effetto Camino”, in base al quale il fumo dell’incendio che ha invaso la rete fognaria e per effetto risalita è fuoriuscito dagli stessi convogliando anche nelle tubature delle abitazioni che si trovano in una posizione di altezza maggiore rispetto alla zona interessata dall’incendio.

I 20 nuclei familiari evacuati sono stati accolti e distribuiti all’Hotel Elios, occupando circa 15 stanze, e alla scuola Arcangelo Russo, occupando 2 stanze, dove hanno trascorso la notte.







Celere è stato l’intervento dei soccorsi e forte la sinergia creatasi tra le diverse presenze del territorio per fronteggiare l’emergenza. Il sindaco Walter Tesauro, che si è mobilitato, insieme alla Giunta, per trovare una soluzione d’accoglienza alle famiglie evacuate, ha monitorato costantemente la situazione. Sul posto erano presenti l’assessore all’Ambiente Oscar Aiello, l’assessore alle politiche sociali Ermanno Pasqualino, l’assessore all’URP Pier Paolo Olivo e anche l’ufficio tecnico guidato dall’ing. Giuseppe Tomassella.

Sul luogo erano presenti anche il Corpo Forestale, la Croce Rossa, la quale ha allestito una postazione offrendo acqua e mascherine da protezione; il piano di evacuazione è stato gestito anche dai Vigili Urbani e hanno preso parte anche i Carabinieri. Le unità di soccorso e di intervento hanno offerto momenti di conforto e di rassicurazione ai cittadini, dei quali c’è stata piena collaborazione.

Questa mattina vi sarà il sopralluogo sull’area per verificare lo stato attuale della situazione e stabilire il rientro delle famiglie evacuate.