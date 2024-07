Sportelli Aperti al Consumatore: a Caltanissetta prosegue il successo del progetto di Federconsumatori

CALTANISSETTA. Siamo quasi alla fine del progetto “Sportelli Aperti al Consumatore”, Federconsumatori Caltanissetta APS esprime tutta la sua soddisfazione per la riuscita del progetto. Il progetto è stato realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Siciliana, con l’utilizzo dei fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M. 6 maggio 2022, e ha permesso l’attivazione di quattro sportelli di consulenza gratuita a Termini Imerese, Giardini Naxos, Caltanissetta ed Enna.

Lo sportello di Caltanissetta ha fornito assistenza gratuita, su tutti i canali dell’associazione, a tutta la cittadinanza nissena sui loro diritti di consumatori nel rapporto con aziende private, anche grandi corporation e banche, ed enti pubblici.

“Particolarmente importante è stata l’assistenza fornita sui disservizi nelle prestazioni sanitarie, in particolare le lungaggini delle liste d’attesa, – commenta la responsabile dello sportello la dott.ssa Elisa Filippazzo – perché con il nostro intervento abbiamo evitato che il cittadino ricorresse alle strutture private, tutelando così il diritto alla salute gratuita garantita dalla Costituzione”.

Ma non solo sanità, gli utenti dello sportello hanno ricevuto supporto e risposte concrete per tutti i problemi che attanagliano il cittadino nella sua veste di consumatore-utente. Federconsumatori Caltanissetta APS, per questo, invita i cittadini in cerca di informazioni sui propri diritti a recarsi presso lo sportello, in Via Xiboli n.310, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:000, per avere, tutta l’assistenza di cui hanno bisogno.