Caltanissetta, da “Grani in Pasta” una selezione raffinata di bevande da coniugare a pietanze di qualità

A Caltanissetta, il ristorante Grani in Pasta offre una varietà di pietanze di qualità. Ingredienti prelibati, curati fin dalla loro coltivazione a terra e accompagnati con attenzione nel processo di raccolta e trasformazione alimentare fino alle mani e al palato del consumatore finale.

L’amore per il cibo, la buona tavola e l’esplosione di sapori deve, necessariamente, essere accompagnata da una raffinata selezione di bevande.

Acqua, vino e birra da poter sorseggiare mentre si addenta una pinsa o si infilza con la forchetta un raviolo ripieno.

La selezione pregiata di vini, calibrata con il menù presentato ogni giorno nel locale di via Libertà a Caltanissetta, prevede oltre 300 etichette. Numericamente inferiore ma di eguale cura nella scelta è la proposta per le birre che, oltre a quelle “nazionali”, sono aggiunte le artigianali di produzione propria che potrebbero essere definite “Made in Molini Riggi”. E per ultima, ma non meno importante, anche per l’acqua ciascuno può esprimere la propria preferenza puntando sulle classiche liscie o lanciandosi nel brio delle gassate o effervescenti naturali.

Tra le cantine di vino Grani in Pasta permette di oscillare tra le etichette più conosciute a livello internazionale alle piccole eccellenze locali e regionali.

La cantina rispecchia tutto il territorio siciliano, dalle coste all’entroterra, dai vitigni influenzati dalla brezza marina sulle isole ai venti che soffiano fino in cima all’Etna. Ogni bottiglia racchiude profumi, sentori e aromi di una piccola zolla di terra di Sicilia.

A fare la differenza sono anche le qualità organolettiche delle bacche che crescono nei vitigni. Ed è per questo che nella selezione di etichette non possono mancare i nettari derivati da Nerello Mascalese, Sirah, Inzolia Catarrato, Moscato di Pantelleria o Petit Verdot.

Solo per citarne alcuni, selezionati in collaborazione con il partner e fornitore ufficiale “Fresco di Vigna”, basti pensare al bouquet aromatico e inconfondibile di Donnafugata, Firriato, Planeta, Tenuta dell’Abate, Tenute Lombardo, Bonsignore Baglio e Vitigni, Cantine Patrì, Principi di Butera, Taschetta, Migliore, Cantine Amico, Barone Montalto, Principi dei Spadafora, Baglio del Cristo di Campobello, Baglio di Pianetto, Alcantara,Non mi ammazzare,Fina e Alessandro di camporeale, Donnafugata, Milazzo, Duca di Salaparuta, Abbazia Sant’Anastasia, CVA Canicattì, Cusumano, Tenuta Ferrata, COS, Santa Tresa, Tasca d’Almerita e Mandrarossa.

Tra le “new entry” si potranno scoprire Tancredi D&G o Mille e una notte.









Gli amanti delle “bollicine” potranno puntare sul tradizionale champagne francese o sul metodo classico siciliano con una vasta selezione dei migliori Prosecco siciliani.

E per fare da apripista a quelli che saranno i nuovi piatti del menù primavera/estate 2023 i buongustai potranno scoprire e riscoprire le birre che, oltre alla già citata selezione artigianale locale di Birre Riggi, propone Birrificio dell’Etna, Birra dello Stretto, Cyclope, Leffe (bionda o ambrata), Minchia e Sapè (bionda,bianca o doppio malto).

Per concludere non poteva mancare una selezione di gusto per l’acqua, elemento di cui siamo composti per il 90% del nostro corpo e del quale non riusciremmo mai fare a meno. Al tavolo il commensale potrà scegliere tra le cristalline proposte di Fontalba, San Benedetto, San Pellegrino, Panna e Ferrarelle.

Non c’è, dunque, che da soffermarsi a riflettere sulla migliore scelta possibile in quel momento. Perché i gusti sono dettati dalle personalissime sensazioni soggettive ma la qualità resta un’inconfondibile conferma oggettiva.

Grani in Pasta invita tutti a provare la selezione di gusto creata dalla combinazione di ingredienti di qualità sapientemente abbinati tra loro. Terra, acqua, aria e fuoco. Un viaggio esperienziale tra i sapori dove ogni elemento ha contribuito a rendere assolutamente unica e speciale la selezione del menù.

