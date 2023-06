Molini Riggi, pasta “La Siciliana”: il gusto e il profumo di casa quando e come vuoi

Molini Riggi sa quanto sia importante la pasta per gli italiani. Un piatto identificativo del “Belpaese” nel mondo e del quale nessuno sa fare a meno. “Accontentarsi” non è un’opzione a tavola, sia per il consumatore medio, sia per l’azienda nissena che dal 1955 e 3 generazioni trasforma i chicchi di grano in prelibati ingredienti semilavorati e lavorati pronti per imbandire le tavole.

“La Siciliana” rappresenta la scelta ideale per chi desidera gustare la bontà dei campi siciliani nei propri piatti. Proposta nella versione “fresca” e “secca”, prodotta con ingredienti selezionati e con metodi tradizionali, garantisce un’esperienza culinaria autentica e appagante. Ed è proprio da questa visione che è nata la linea di pasta confezionata, trasportabile ovunque e da consumare entro 30 giorni. Un’alternativa alla pasta fresca che si può giornalmente acquistare nel pastificio-ristorante di via Libertà a Caltanissetta, “Grani in Pasta”. Due alternative per avere sempre a disposizione varietà, gusto e qualità.

Busiate, fusilli, maccheroni e linguine sono le specialità più richieste ai Molini Riggi ma l’attività di R&S dell’azienda nissena non si ferma mai andando sempre alla “Ricerca” di nuove forme ispirate alla tradizione regionale e “Sviluppo” di nuove soluzioni per i clienti.

A non cambiare mai è la qualità dei grani siciliani, coltivati con cura, selezionati tra i migliori prodotti e moliti in Italia senza l’uso di sostanze chimiche. La farina ottenuta verrà lavorata e sottoposta a una lenta e attenta essiccatura per mantenere intatto il suo valore nutrizionale offrire una maggiore digeribilità rispetto alle paste industriali.

Le basse temperature, infatti, oltre a regalare alla pasta quella luminosa colorazione chiara, evitano quel danno termico responsabile della perdita o riduzione della bio-disponibilità di importanti costituenti presenti nella materia prima come la lisina, precursore della niacina o vitamina B3 e amminoacido essenziale che previene lo stress ossidativo.









La pasta, così curata e realizzata con trafilatura al bronzo, avrà una consistenza ruvida al tatto. Una scelta sensoriale che permette di accogliere meglio i condimenti basilari come il pomodoro fresco, l’olio d’oliva e il basilico, o quelli più elaborati, arricchiti con pesce o carne. E per offrire al consumatore finale un trattamento completo, che annulli impegno ma garantisca una completa esplosione di piacere, Molini Riggi propone dei sughi pronti da poter aggiungere alla pasta appena cotta. E il piatto, preparato a casa propria o di amici, rievocherà la sensazione di piacere vissuta quando, comodamente, ci si trova al ristorante “Grani in Pasta”.

Un piacere che si intensifica di più con la consapevolezza di gustare un’ottima pietanza preparata con ingredienti biologici che garantiscono il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia della biodiversità.

Portare con sé il sapore della pasta casereccia, grazie a Molini Riggi, non sarà più un problema soprattutto perché, usando lo store online, è possibile acquistare “La Siciliana” direttamente sul sito e riceverla dove si desidera e in tempi brevi. Tutti i prodotti, confezionati in atmosfera protettiva, sono spediti con mezzi a temperatura controllata e separati dagli altri prodotti. Una cura che permette di conservare inalterate le caratteristiche organolettiche della pasta e consentire di avere una pietanza non soltanto buona ma anche “sana”.

E chiunque, ovunque si trovi, solo o in compagnia, a prescindere dalle proprie abilità culinarie potrà portare con sé “il profumo di casa” e di quei bei pranzetti condivisi in famiglia.