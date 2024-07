Sicilia. Giustizia, Pellegrino (FI): “Avvocatura è centrale in sistema di tutela dei diritti di tutti”

“Il ruolo dell’Avvocatura è oggi sempre più centrale in un sistema di tutela dei diritti dei cittadini, nei quali la Giustizia attraversa importanti cambiamenti.”

Lo ha detto stamattina Stefano Pellegrino, avvocato e presidente dei parlamentari regionali di Forza Italia, intervenendo al dibattito su “La Cassa… l’Avvocatura, il Tempo e le Istituzioni”, organizzato a Erice dall’Ordine degli Avvocati e dalla Cassa forenze di Trapani con il patrocinio, tra gli altri, della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“In un momento in cui l’amministrazione e le politiche della Giustizia sono giustamente tornate centrali anche nel dibattito politico, con l’obiettivo di creare un quadro normativo che dia le giuste tutele a tutte le parti ed alla società nel suo complesso, gli avvocati, con le loro organizzazioni professionali e rappresentative, sono chiamati a dare un contributo di idee e proposte, che nascono dall’esperienza sul campo, dalla quotidianità dell’applicazione della Legge nelle aule dei Tribunali e a contatto con i cittadini che in prima persona vivono a vario titolo vicende giudiziarie.

Anche per questo, momenti di confronto e scambio di idee ed opinioni come questo sono essenziali, perché le scelte fatte sul piano politico e normativo rispecchino le reali necessità del sistema in un’ottica di garanzia e tutela dei diritti.”