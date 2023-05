Molini Riggi apre alla personalizzazione delle farine: ce n’è per tutti i gusti

È finita l’era dei bilancini e delle proporzioni: adesso dall’azienda del Nisseno partiranno le miscele personalizzate e pronte all’uso.

Ogni prodotto artigianale è, per definizione stessa, un elemento unico, originale, inimitabile.

Un presupposto valido soprattutto se, nell’arco della lavorazione, a intervenire sono diverse variabili tra cui le caratteristiche organolettiche, le proprietà chimiche e fisiche dei prodotti e ultima, ma non meno importante, la manipolazione creativa.

Molini Riggi sa bene quanto sia importante passare da un’idea – un “concept” come si potrebbe definire nel gergo tecnico del marketing – a un prodotto concreto, finito e corrispondente a ciò che si era immaginato. E ha scelto di stare al fianco di tutti i ristoratori, pizzaioli e i panificatori che desiderano offrire ai propri clienti un prodotto unico, originale.

Molto spesso, agli uffici commerciali del Molino Riggi, a Caltanissetta, arrivavano commesse per differenti tipologie di farine. I ristoratori – soprattutto i pizzaioli – amalgamavano da soli due o più prodotti di base per poter raggiungere l’obiettivo desiderato.

Pizze sottili o alte? Crosta morbida o croccante?

Sono queste le domande più comuni alle quali, poi, si aggiungono quelle legate al gusto, alla digeribilità e tanto altro ancora.

Richieste per i clienti finali che, fino a qualche tempo fa, venivano soddisfatte dai ristoratori lavorando differenti tipologie di farine e bilanciando proporzioni ma che, adesso, possono essere commissionate direttamente in azienda.

“Abbiamo aperto all’idea di una collaborazione con i nostri clienti per poter trovare il prodotto unico e personalizzato che risponde esattamente alle aspettative – hanno spiegato i proprietari di Molini Riggi -. Ogni sacco che verrà preparato avrà la composizione ideale e il nostro cliente non dovrà far altro che aprire la confezione e con la paletta iniziare a prendere la preziosa polvere di grano e iniziarla a lavorare. Noi, che dal 1955 trasformiamo l’oro della terra in saporite e profumate polveri, sappiamo bene l’importanza delle materie prime per il risultato finale di un prodotto. E contribuiamo al successo dei nostri clienti offrendo loro qualcosa di assolutamente unico”.

È finita, dunque, l’era dei bilancini e delle proporzioni: adesso, grazie alla partnership che potrà essere avviata, dall’azienda del nisseno partiranno le miscele personalizzate e pronte all’uso.

Tutte, ovviamente, rispettando l’elevato standard di qualità al quale Molini Riggi ha abituato i propri clienti fin dall’apertura dell’azienda.

Pizza di "Fabbrica Pizza"

Pizza di "Villa Costanza"

Pizza di "Seven"

Personalizzazione per "Ottavo Arco"

La collaborazione personalizzata è iniziata con le pizzerie “Seven” (a Caltanissetta) e “Sarda Salata” (nelle sedi di Caltanissetta e Licata) ma tante altre realtà hanno scelto Molini Riggi e le sue miscele speciali. Tra queste anche “Ottavo Arco” (Palma di Montechiaro), “Villa Costanza” (Palermo) e “Fabbrica Pizza” (Varese).

Un’opportunità unica che nessun ristoratore deve lasciarsi sfuggire per poter diventare “meravigliosamente indimenticabile” per i propri clienti.

