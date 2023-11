“Intelligenza emotiva”, gli studenti dell’Ipsia Galilei di Caltanissetta incontrano gli operatori di Casa Rosetta

Presso il salone “Santa Maria dei Poveri” dell’Associazione di Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta di Via Due Fontane si è svolto il primo incontro delle studentesse e degli studenti delle classi 4R e 5R dell’Istituto Galileo Galilei, indirizzo Servizi per la Sanità e l’ Assistenza Sociale della sede di via Cairoli, diretto dal D.S. Prof.ssa Loredana Schillaci sul tema “Intelligenza emotiva” tenuto dagli operatori del Gruppo Servizio Civile Universale di Casa Rosetta.

Il Progetto dal titolo: “Un approccio globale al disagio”, di 40 ore, si realizzerà presso le diverse sedi dell’Associazione di Caltanissetta. I lavori proseguiranno nel prossimo mese di dicembre.

Il Progetto è promosso nell’ ambito dei PCTO e del Progetto OrientaMenti