Caro voli Sicilia. Schifani: «Bene Ita, nuovo clima di collaborazione con la compagnia di bandiera»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime «vivo apprezzamento per l’adesione ufficiale di Ita Airways all’avviso della Regione per l’applicazione automatica dello sconto sui biglietti aerei per i residenti nell’Isola e per la decisione di aumentare, raddoppiandoli, il numero dei voli da Palermo e Catania per Roma e Milano durante il periodo natalizio».

Schifani sottolinea inoltre il «rinnovato clima di collaborazione istituzionale che si è instaurato con il nuovo management della compagnia di bandiera».