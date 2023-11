Caltanissetta, Unicef sensibilizza sui diritti dell’infanzia con attività per scuole e famiglie

Oggi ricorre il 34° anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza firmato dall’ONU. L’UNICEF ricorda questa data sensibilizzando le scuole e le famiglie con varie attività.

Nella giornata odierna la Presidente dl Comitato Provinciale UNICEF Dott.ssa Michela Nicosia è stata invitata presso la scuola Rodari e la scuola Don Milani per assistere alle rappresentazioni organizzate dalle classi quinte dei due plessi in commemorazione di questo anniversario. L’evento è stato fortemente voluto dal Dirigente Prof. Antonio Dibilio e dalla referente UNICEF Ins. Liliana Rosa Zappalà.

Grande affluenza anche da parte delle famiglie ai due eventi. “La presenza dei genitori è segno che il messaggio UNICEF è condiviso non solo a parole ma anche e soprattutto dall’esempio della famiglia e della scuola come agenzie dell’educazione” così ha commentato la Presidente evidentemente commossa dalle parole dei bambini. “Oggi più che mai i bambini sono usati per far echeggiare in maniera più forte le già drammatiche azioni belliche nei paesi martoriati dalle guerre. Sono troppo spesso scudi, ostaggi, vittime della follia degli adulti e i nostri bambini urlano a gran voce “BASTA”.

Il comune di Caltanissetta ha aderito all’iniziativa UNICEF “Go Blue” e stasera illuminerà di blu la fontana del tritone come simbolo per ogni bambino ad essere tutelato dalla Convezione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’iniziativa prevede di postare le foto del monumento sui social con l’hastag #20novembre e #WorldChildrenDay e taggando @unicefitalia su Istagram e @UNICEF-Italia su Facebook. Si potranno inviare le foto alla mail cittamiche@unicef.it e verranno inserite sul sito UNICEF in una galleria fotografica.