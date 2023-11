Caltanissetta, “Progetto Crocus”: al King fiori per ricordare le vittime delle atrocità naziste

Si è conclusa ieri all’Istituto Comprensivo “M.L. King” di Caltanissetta la settimana dedicata al “Progetto Crocus” che ha visto la partecipazione degli alunni di tutte le classi della scuola dell’infanzia e primaria e delle classi prime della scuola secondaria.

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Daniela Rizzotto, le referenti del progetto la Prof.ssa Fabiola Cammarata e la Prof.ssa Manuela Azzurra Fasulo e i docenti tutti hanno accolto con entusiasmo l’invito della fondazione Holocaust Education Ireland che ha fornito all’istituto, bulbi di Crocus gialli, da interrare, che ricordano le stelle di David gialle e che vengono piantati in memoria dei bambini ebrei che morirono a causa dell’Olocausto e di tutti gli altri bambini che ieri, come oggi, sono vittime di terribili atrocità.

La partecipazione dei ragazzi nel piantare i bulbi e osservare la crescita dei fiori incoraggia un apprendimento continuo dell’importanza della tolleranza e del rispetto.

Il progetto è stato per gli alunni dell’istituto una bellissima occasione di crescita e di confronto; grazie alla lettura di brani in prosa, di poesie, di testimonianze, all’esecuzione di brani musicali, alla realizzazione di disegni e alla produzione di canzoni e di elaborati di diverso genere hanno avuto l’opportunità di mettere in campo tutte le loro risorse personali e le loro competenze. La partecipazione al Progetto Crocus ha rappresentato un modo concreto per presentare agli alunni l’Olocausto e per sensibilizzarli sui pericoli del razzismo e di tutte le forme di pregiudizio e di discriminazione.