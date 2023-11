Caltanissetta, Meteo: arriva il freddo e il vento Maestrale oltre i 45 km/h

Meteo Caltanissetta, dall’analisi dei dati rilevati dalle centraline nel territorio, ha tracciato un quadro meteorologico non soltanto per il weekend ma anche per i giorni successivi.

“La pioggia di questi ultimi minuti aprirà la strada alle correnti più fredde di matrice artica – scrivono sui loro profili social – . Particolare attenzione nel primo pomeriggio perchè salirà in cattedra il forte vento di Maestrale, le cui raffiche nelle aree interne del nisseno potranno superare i 45 km/h.

E’ anche attesa la prima neve a Piano Battaglia.

Nevicate a partire dai 1100 metri di quota.Dall’immagine satellitare si nota benissimo l’aria fredda (distinguibile dalle nubi frastagliate) che è in prossimità della Sicilia.

Prepariamoci ad affrontare 36 ore di stampo invernale”.

Nessuna previsione di pioggia, invece, per domani pomeriggio quando al Marco Tomaselli scenderà in campo la Nissa contro la Folgore.

“Domattina – proseguono -, a Caltanissetta la colonnina di mercurio scenderà fino a +3°C. Le poche nubi e l’assenza di vento durante le prossime ore notturne potrebbero favorire il fenomeno dell’inversione termica nelle zone pianeggianti e nelle conche del nisseno: non escludiamo, quindi, temperature minime sotto lo zero nell’area di Pian del Lago.

Domani pomeriggio il cielo si presenterà poco nuvoloso con una temperatura iniziale di +9°C. Vento debole, proveniente dai quadranti settentrionali”.

Per maggiori dettagli meteo Caltanissetta, consiglia di consultare la stazione di Pian del Lago, posizionata a pochissimi metri dall’impianto sportivo “M. Tomaselli”.