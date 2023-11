Caltanissetta, “Libriamoci” la scuola King incontra AG Book Publishing di Roma

Lunedì 13 novembre 2023, alle ore 10.00, presso l’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, si è svolto l’evento online intitolato “Il segreto del mio giardino”, all’interno delle attività nazionali legate a “Libriamoci”, in collaborazione con la casa editrice “AG Book Publishing” di Roma, presente l’autrice del libro Ginevra Diletta Tonini Masella, la quale ha letto passi dell’opera e ha risposto alle curiosità degli alunni e dei docenti coinvolti. Vari i temi sociali affrontati.

Ecco, di seguito, l’articolazione del programma:

1)Saluti della preside prof.ssa Daniela Rizzotto 2) Coordinamento da parte del docente e autore Salvatore Siina 3) Intervento dell’editrice di AG Book Publishing Angela Cristofaro 4) Presentazione dell’autrice 5) Presentazione del libro “Il segreto del giardino” 6) Lettura ad alta voce di alcuni passi dell’opera da parte dell’autrice 7) Intervista all’autrice Ginevra Diletta Tonini Masella 8) Interventi degli alunni e dei docenti collegati 9) Saluti finali.

Il referente docente Salvatore Siina, ha coinvolto gli alunni e i docenti delle classi terze quarte e quinte dei plessi di Scuola Primaria “Michele Abbate” e “Santa Flavia”, e le classi prime di Scuola Secondaria di I grado plessi “Pietro Leone”, “Ex Onmi”, “Santa Flavia”. L’evento è stato registrato e caricato sul sito di Libriamoci (Cepell). Le attività di Libriamoci mettono in primo piano la lettura a voce alta, per stimolare al piacere di leggere e coinvolgere gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado d’Italia e all’estero, il tutto avverrà nella settimana dal 13 al 18 novembre 2023. Il progetto è stato promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione. Oltre a questo evento sono stati registrati altri eventi delle singole classi che si svolgeranno nel corso della settimana e oltre.