Caltanissetta, la 3D si ritrova a 53 anni dalla licenza media per un’effervescente rimpatriata

Dopo 53 anni si è riunito, in un clima di effervescente entusiasmo, un nutrito gruppo degli allora diplomanti di terza media dell’anno scolastico 1969/1970, parecchi dei quali avevano già iniziato il lungo percorso scolastico sin dalla Prima elementare.

L’iniziativa intrapresa da uno degli allora ragazzini ha consentito a parecchi di ritrovare gli allora compagnetti che non incontravano sin da allora e a trascorrere una bellissima ed emozionante serata farcita di ricordi, aneddoti e tante risate.

Gli allora ragazzini, oggi ragazzi maturi e pimpanti, presenti alla serata sono stati i seguenti:

Alongi Tommaso, Burgio Domenico, Cassaro Giuseppe, Capraro Croce, Corrado Carmelo, Formuso Giuseppe, Giannone Domenico, Infuso Giuseppe, Pappalardo Filippo, Pirrello Michele, Provenzano Vincenzo, Saggiomo Domenico, Scivoletto Ignazio, Selvaggio Giovanni, Turco Giacomo, Vella Angelo, Veneziano Ignazio, Vilardo Angelo.

La promessa finale è stata di rincontrarsi, con l’auspicio di riuscire ad avere tra i presenti anche coloro che, per svariati motivi, non hanno potuto presenziare, a consolidamento di un ritrovato e profondo affiatamento, anche perché, per concludere con una battuta, la prospettiva di un nuovo progetto “allunga la vita”.