Caltanissetta, compleanno “col botto” per i detenuti: esplodono fuochi d’artificio notturni nei pressi del Malaspina

Un compleanno veramente esplosivo per i detenuti del Carcere di Caltanissetta che, da un po’ di tempo, vengono celebrati “dall’esterno” con un’originale e chiassosa festa notturna.

Capita talvolta che, allo scoccare della mezzanotte, quando l’orologio completa il giro completo delle sue lancette e inizia un nuovo giorno, i residenti del quartiere attorno al Malaspina vengono svegliati da luci e rumori improvvisi. Fuochi d’artificio partono da terra e si proiettano verso l’alto lasciando una scia luminosa che attira l’attenzione di tutti.

Notti apparentemente “comuni” ma che, curiosamente, coincidono sempre con il compleanno di uno dei detenuti attualmente rinchiusi nella casa circondariale.

Non si è trattato di un singolo caso isolato bensì un appuntamento che vorrebbe trasformarsi in un’usanza ma sulla quale le forze dell’ordine non intendono transigere e stanno indagando per fermare il comportamento illegale. Un festeggiamento per nulla innocuo che innanzi tutto disturba la quiete pubblica e il riposo dei residenti del quartiere che si trovano a essere involontari partecipanti di un’originale e chiassoso compleanno.

A confermare la presenza dei festaggiamenti anche i residui dei mortaretti esplosi (riportati in foto) che vengono abbadonati per strada da ignoti che fuggono via subito averli accesi.

Un pericolo per persone e animali che nelle ore successive si trovano a transitare da quelle vie. Non è il primo caso di fuochi pirotecnici scoppiati a ridosso delle sbarre del carcere. Già a Palermo, Catania, Trapani e Napoli alcuni parenti e amici avevano celebrato i loro cari con questa pericolosa e illegale strategia. Una moda arrivata anche a Caltanissetta ma che le autorità intendono subito bloccare. Per gli auguri amici e parenti si dovranno rassegnare a “seguire le regole” e tornare alle antiche – e molto più sicure – abitudini.