Patto Salvini-Lombardo “Insieme forza al 13,6%, a un punto da FI”

PALERMO (ITALPRESS) – Un “patto federativo” per una forza al 13,6% che punta a insidiare Forza Italia e Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana, con uno sguardo anche alle prossime europee. Parola di Matteo Salvini e Raffaele Lombardo che oggi pomeriggio, all’hotel Delle Palme di Palermo, hanno rinsaldato i rapporti tra Lega e Mpa con un’alleanza che getta le basi per un “grande gruppo” all’Ars. “Insieme siamo una forza del 13,6 per cento, solo un punto in meno di Forza Italia che esprime il presidente della Regione, e un punto e mezzo in meno di Fratelli d’Italia che esprime il presidente dell’Ars”, ha detto il presidente del Movimento per l’autonomia. Un entusiasmo condiviso anche dal leader del Carroccio: “Sono contento perchè cresciamo, perchè abbiamo un accordo con una forza autonomista importante in Sicilia come l’Mpa, come in Sardegna l’abbiamo con il Partito Sardo d’Azione, e sottoscriveremo altri accordi nei prossimi mesi con altri movimenti autonomisti italiani di varie regioni italiane”. Un accordo che per Salvini porterà in Sicilia nel Parlamento regionale siciliano i due gruppi “ad avere ancora più forza per portare avanti i progetti per il bene dei siciliani”. “La Lega corre in Sicilia e se corriamo in due tanto meglio. Saremo un grande gruppo, condividiamo un’idea di futuro fondata sui comuni, sulle autonomie, sulle province che spero vengano elette direttamente dai cittadini con pieni poteri il prima possibile. E il sostegno dell’Mpa mi porta a pensare che avremo un grandissimo risultato”.

Ma alla domanda se questo si tradurrà in una richiesta di maggiore forza in giunta, Salvini ha tagliato corto: “Non chiediamo più posti, ci interessa crescere per la Sicilia”. Un punto su cui ha glissato anche Lombardo – “esprimeremo più spazio per le idee” -, per poi tornare sull’intesa, una passaggio talmente naturale da “apparire ovvio”. “Abbiamo cominciato sin dal nostro esordio – ha ricordato l’ex presidente della Regione siciliana -, nascemmo nel dicembre 2005 ed eravamo già insieme alle Politiche 2006. Abbiamo sempre mantenuto eccellenti rapporti, abbiamo sottoscritto un patto federativo già anni fa, e lo abbiamo rilanciato ora. Ci sono tutte le ragioni perchè questo patto sia solido, forte e all’insegno della lealtà e della franchezza e possa portare risultati alla nostra terra”. A cominciare da quella che è “la nostra bandiera, il Ponte sullo Stretto” ha ribadito Lombardo per tornare infine alla Sicilia, dove “insieme con la Lega siamo una forza del 13,6%. Saremo un grande gruppo che darà un grande contributo al buon governo della nostra terra”, ha concluso.

– foto col3 Italpress –

(ITALPRESS).