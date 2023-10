Nuovo molo trapezoidale del porto di Palermo, negozi e marchi d’eccellenza

PALERMO (ITALPRESS) – Domani pomeriggio sarà inaugurato il nuovo Molo Trapezoidale del Porto di Palermo, alla presenza, fra gli altri, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lungo il Molo avranno uno spazio commerciale alcuni dei marchi siciliani di eccellenza, in un’area di 1.570 metri quadrati.

A seguire l’articolata e complessa operazione lo Studio legale Palmigiano e Associati, il suo Managing Partner, Alessandro Palmigiano, e la Senior Partner, Licia Tavormina, che hanno curato le questioni societarie connesse alla partnership realizzata da note realtà imprenditoriali: la boutique di lusso Giglio, Retrobottega al Porto di Prezzemolo & Vitale, Caffè Morettino, Cappadonia Gelati e Passami u Coppu (street food), la Pasticceria Costa e la Birra Bruno Ribadi.

Palmigiano e Associati ha curato la nascita della realtà giuridica “PIER 38”, che ha riunito tutti questi brand di successo sotto un’unica compagine societaria ed ha presentato all’Ente Porto un progetto di sviluppo ed innovazione e, successivamente, chiesto la concessione dell’ampio spazio.

Ciascuno degli aderenti si occuperà di gestire il proprio spazio ed i propri prodotti, diversi per settore, dallo street food all’alta moda e pasticceria, dal caffè alle eccellenze enogastronomiche, al gelato ed uno spazio affidato al Gambero Rosso, con la sua Accademy, per valorizzare le tradizioni enogastronomiche siciliane oltre che per organizzare una serie di eventi. Un progetto polioedrico che ha messo in campo molteplici stakeholders e la stesura di numerosi ed ambiziosi accordi commerciali e di partnership.

“Si tratta di una operazione importante per i nostri clienti ma anche per la Città di Palermo che, grazie a questi investimenti potrà attrarre maggiormente turisti ma anche capitali stranieri – ha dichiarato Alessandro Palmigiano -. L’operazione è stata abbastanza complessa ed articolata per le molteplici questioni giuridiche, dalla concessione ai rapporti societari, ma siamo felici del risultato. Mi complimento con Pasqualino Monti che, insieme al suo team, è riuscito a realizzare questo progetto che restituirà il mare alla Città”.

Palmigiano e Associati inoltre è stato appena nominato finalista ai TopLegal Awards 2023 quale Eccellenza territoriale dell’anno.

– foto: Studio legale Palmigiano e Associati, da sinistra Licia Tavormina e Alessandro Palmigiano –

(ITALPRESS).