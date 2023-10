Marathon Caltanissetta corre nel mondo: da Trapani a Varese fino a Chicago

Una domenica, quella scorsa, ricca di emozioni e successi per gli atleti della Marathon Caltanissetta, che si sono cimentati in diverse manifestazioni sportive in tutto il mondo. Dall’incantevole Trapani a Varese e persino oltre oceano a Chicago, gli atleti della squadra hanno dimostrato la loro dedizione e la loro abilità.

Otto gli atleti della Marathon Caltanissetta che hanno preso parte al XXVI Trofeo Sale e Saline a Trapani; una giornata estiva ricca di emozioni e vittorie. Questo affascinante evento sportivo ha trasformato la città marinara in un palcoscenico vibrante, dove gli atleti hanno sfidato se stessi e l’asfalto delle pittoresche strade di Trapani.

Il percorso del Trofeo Sale e Saline ha portato gli atleti dalla suggestiva Villa Comunale al lungomare e poi nel cuore del centro storico della città; ripetuto quattro volte, presentava leggere variazioni di pendenza, con tratti su asfalto e basole, mettendo alla prova la resistenza e la determinazione degli atleti. La presenza di turisti e locali ha aggiunto un tocco speciale all’atmosfera, creando un sostegno e un’energia straordinaria lungo tutto il tragitto. Questa sfida ha attirato circa 600 partecipanti provenienti da diverse città siciliane, rientrando nel prestigioso Grand Prix regionale di corsa su strada.

La giornata è iniziata con il sindaco di Trapani che ha dato il via alla gara, seguito dal classico Inno di Mameli, un momento emozionante che ha caricato gli atleti e gli spettatori di entusiasmo. L’intera manifestazione è stata caratterizzata da emozioni, musica, colori e un panorama mozzafiato sulla costa siciliana.

Il primo degli otto atleti della Marathon Caltanissetta a tagliare il traguardo è stato Francesco Calabrese con un tempo di 48’43’’, seguito da Giovanni Zagarella con 49’16’’ e subito dopo da Francesco Lomonaco 49’46’’. Ottimi i risultati degli altri membri della squadra: Giuseppe Marino 50’31’’, Domenica Cannistraci e Graziella Giambra chiudono mano nella mano in 52’27’’, Giuseppe Vitello 53’54’’, Giada Averna 59’14’’, Dario Polizzi, stimolato positivamente da Maria Riggi, chiude in 01h00’26’’, segue Maria con 01h00’30’’.

Ma ciò che ha dato valore a questa giornata sono stati l’amicizia, la voglia di stare insieme e di condividere momenti spensierati. Lo sport non è solo una competizione, ma anche un’opportunità di integrazione, di condivisione di emozioni e di costruzione di legami profondi.

Il Trofeo Sale e Saline a Trapani è stato un trionfo per la Marathon Caltanissetta non solo in termini di risultati sportivi, ma anche come testimonianza della capacità dello sport di unire le persone e di trasmettere valori importanti come la voglia di vivere, l’apertura e la passione per la salute e il benessere. Una giornata che resterà nei cuori degli atleti e dei partecipanti come un momento di gioia, solidarietà e realizzazione personale.

Gare a Varese e Chicago

Nel frattempo, Yvan Manganaro e Massimiliano Cimino hanno partecipato a una gara di 10 km a Varese, la Varese Ten. Hanno messo alla prova le loro abilità e la loro resistenza in una competizione che richiedeva velocità e forza. I due atleti della Marathon Caltanissetta hanno rappresentato con orgoglio la loro squadra e la loro città. Yvan ha concluso in 43’11’’ posizionandosi 4º nella sua categoria, Massimiliano 49’21’’.

Giuseppe, invece, ha fatto un salto dall’altra parte dell’Atlantico per partecipare alla prestigiosa Maratona di Chicago. Una delle maratone più famose al mondo, Chicago ha visto Giuseppe mettere alla prova la sua resistenza su un percorso impegnativo, ma ricco di stimoli. La partecipazione a eventi internazionali come questo dimostra la dedizione e il talento di Giuseppe come atleta. Orgoglioso e parecchio determinato ha concluso i 42,194 Km in 03h57’48’’.

In sintesi, la Marathon Caltanissetta può vantare un fine settimana di successi e risultati straordinari. Gli atleti hanno dimostrato ancora una volta la loro passione per lo sport, la loro determinazione e il loro spirito di squadra. Le manifestazioni sportive sono un’opportunità per celebrare la dedizione e l’impegno di questi atleti straordinari, che continuano a ispirare la loro comunità e a raggiungere nuovi traguardi in ogni gara.