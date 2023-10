I Carabinieri cercano armi e trovano 17 chili di droga, 56enne arrestato nel Ragusano

VITTORIA (RAGUSA) (ITALPRESS) – I Carabinieri, in seguito alla segnalazione di due borsoni contenenti armi nascosti in un’abitazione di Vittoria, nel ragusano, hanno perquisito la casa di un 56enne. Nell’appartamento, in effetti, su un soppalco nel bagno, hanno trovato i due borsoni ma all’interno non c’erano armi ma sostanze stupefacenti ed in particolare 16 chili e mezzo di hashish e circa 200 grammi di marijuana. La droga è stata sottoposta a sequestro mentre l’indagato è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa. La sostanza stupefacente, secondo una stima degli investigatori, avrebbe garantito un profitto al dettaglio di circa 170 mila euro.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).