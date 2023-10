Caltanissetta tra le 6 città più economiche d’Italia nelle quali vivere

In Italia ci sono diverse città che offrono tutti i servizi e le comodità a costi accessibili. Questi luoghi, oltre a offrire un costo della vita contenuto, vantano bellezze naturali, cultura secolare e ottima cucina. Senza dimenticare la vicinanza al mare pulito o a posti tranquilli dell’entroterra. Se stai cercando la tua prossima casa, quindi, scopri le 6 città più economiche in Italia dove vivere.

Bari, capoluogo vivace sul mare Teramo, città universitaria economica Caltanissetta, affitti a meno di 5 euro al m2 Ancona, il centro dell’Adriatico Potenza, la città con l’inflazione più bassa Palermo, il cuore della Sicilia Città più economiche d’Italia: quartieri e informazioni

Bari, capoluogo vivace sul mare

Si potrebbe iniziare proprio da Bari, capoluogo e perla della Puglia. Questa città ben collegata offre un perfetto equilibrio tra servizi, qualità della vita e costi contenuti, rendendola un’opzione ideale per coloro che desiderano vivere vicino al mare a un prezzo accessibile. Bariè conosciuta per il centro storico ben conservato, il lungomare affascinante e per ospitare istituzioni e università di rilevanza internazionale.

Il prezzo medio delle case in vendita a Bari è tendenzialmente più basso rispetto alle grandi città italiane. Lo stesso discorso si può estendere anche al costo medio degli affitti. Queste circostanze rendono il centro sull’Adriatico una scelta eccellente per chi cerca di risparmiare senza rinunciare alla qualità della vita. Qui troverai una vivace scena culturale, numerosi eventi durante tutto l’anno e dintorni meravigliosi.

Teramo, città universitaria economica

Salendo più a nord sull’Adriatico si trova Teramo. Questa città, nonostante sia la seconda più grande dell’Abruzzo, è caratterizzata da un prezzo medio delle case in vendita piuttosto contenuto. Ugualmente economici sono gli affitti in provincia di Teramo. La bellezza di Teramo risiede nel suo essere una città a misura d’uomo, dove tutto è facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta.

Teramo offre una qualità della vita elevata, grazie alla presenza di numerose aree verdi, alla sua offerta culturale. Ma anche grazie alla contemporanea vicinanza di mare e montagna. Il capoluogo è infine anche sede universitaria, circostanza che richiama in città ogni anno molti studenti universitari.

Caltanissetta, affitti a meno di 5 euro al m2

Andando verso la soleggiata terra siciliana, Caltanissetta potrebbe essere la città giusta dove vivere in Italia con un budget ridotto. Situata nel cuore della regione, offre un costo della vita inferiore rispetto a molte altre città italiane delle medesime dimensioni.

La città è ricca di monumenti storici e chiese antiche, mentre i dintorni offrono paesaggi mozzafiato e numerose opportunità per attività all’aperto. Inoltre, grazie ai prodotti di prima qualità dei dintorni, la cucina a Caltanissetta è un plus da non dimenticare. Il capoluogo siciliano potrebbe anche essere uno dei posti dove vivere con 600 euro al mese. Infatti, qui, il prezzo medio delle case in vendita è di 724 €/m2, invece quello dell’affitto è di 4,9 €/m2.

Ancona, il centro dell’Adriatico

Ancona, capoluogo delle Marche a pochi passi dal Parco del Conero, è conosciuta per le sue bellezze naturali, con spiagge incantevoli e posti dalla storia antica. Ma non è solo la natura a rendere Ancona attraente. La città offre anche un’ampia gamma di servizi, tra cui scuole di alta qualità, ospedali, ristoranti e negozi. E tutto questo a costi decisamente inferiori rispetto alle grandi città italiane. Basti considerare che, sia il prezzo medio delle case in vendita che quello delle case in affitto è molto fattibile.

Un altro punto a favore di Ancona è la sua posizione geografica. Situata al centro della costa adriatica, è ben collegata sia con il nord che con il sud dell’Italia. Questo la rende un luogo ideale per chi ha necessità di spostarsi frequentemente in treno o in aereo.

Potenza, la città con l’inflazione più bassa

Tra i posti più economici in Italia rientra anche la città di Potenza. Capoluogo della Basilicata, è conosciuto per la tranquillità e per i dintorni belli ed autentici. La Lucania è una terra abitata da millenni e Potenza ha sempre ricoperto un ruolo centrale.

Il costo medio dell’affitto è abbastanza ragionevole, tant’è che se cerchi una città dove vivere con 700 euro al mese, potresti trovare qualche offerta che fa al caso tuo. Inoltre molto conveniente è anche il prezzo medio delle case in vendita. Un altro vantaggio di vivere a Potenza è la sua ubicazione. In auto sarà molto semplice raggiungere quasi tutte le città circostanti e partono treni per le principali località italiane.

Palermo, il cuore della Sicilia

Palermo non ha bisogno di tante presentazioni: fra i capoluoghi più grandi del Sud Italia, è stato spesso protagonista nel corso dei secoli. Nonostante sia una delle città più conosciute e apprezzate d’Italia, Palermo offre un prezzo medio delle case in vendita e in affitto relativamente basso, soprattutto se confrontato con le città di pari grandezza.

Qui la cultura è vibrante e la cucina deliziosa. La città offre un mix unico di influenze arabe, normanne e italiane che si riflettono nell’architettura, nell’arte e nel modo di vivere. Inoltre, la sua posizione offre facile accesso alle bellissime località siciliane, ma anche al resto dell’Italia, grazie a un aeroporto internazionale molto attivo.