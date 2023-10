Caltanissetta, Edoardo Cammarata è il nuovo Capitano della Real Maestranza: il barbiere nisseno guiderà il corteo del 2024

Si chiama Edoardo Cammarata, compirà 76 anni a dicembre e appartiene alla categoria dei Barbieri e Acconciatori.

È lui il nuovo Capitano della Real Maestranza di Caltanissetta, il Maestro che prenderà il ruolo che nel 2023 è stato assunto dall’idraulico Giuseppe Mangione.

Un’acclamazione, alla presenza di soci, che ha soddisfatto tutti. Edoardo Cammarata, membro attivo già dal 1978, gode da sempre del sostegno morale e del consenso della categoria. Un riconoscimento e un’investitura delle quali il Capitano si dichiara grato ed emozionato.

L’ultimo capitano, eletto tra i barbieri e acconciatori, risale al 2012 quando a indossare la fascia e guidare le 10 categorie fu Gioacchino Ricotta.

Elette anche le altre cariche della categoria. Vincenzo Alaimo sarà lo Scudiero, Fabrizio Giarratana l’Alfiere Maggiore, Franco Liuzzo il Portabandiera storica, Vincenzo Culmone il Portabandiera ed Edoardo Balbo l’Alabardiere.

“Tanti anni fa, quando ancora avevo il mio salone in via Libertà 132, di fronte al Tribunale di Caltanissetta, dei colleghi mi hanno incoraggiato a iniziare a partecipare alla processione della Real Maestranza il Mercoledì Santo. Ho iniziato per curiosità e da lì è nata la passione che mi ha portato a partecipare a tutti gli eventi e le iniziative correlate. Quando sono entrato a far parte di questo mondo non sognavo di poter diventare un giorno Capitano ma ero sempre pronto e disponibile a svolgere, con onore e responsabilità, le mansioni che mi venivano di volta in volta affidate” ha raccontato Edoardo Cammarata.

E basta una veloce occhiata al “curriculum” del neocapitano per comprendere la passione che nel tempo è cresciuta per la Real Maestranza.

Dal 1978 a oggi Edoardo Cammarata ha svolto il ruolo di Portabandiera (1983 e 2001), Alabardiere (1992 quando fu capitano Giuseppe Gambino), Scudiero (nel 2022 con il capitano Leonardo Petrantoni e 2021 con il Capitano Gioacchino Ricotta) e per ben 4 volte Portabaldacchino.

Fiera e soddisfatta di questa acclamazione anche la sua grande famiglia. “Dudù”, come affettuosamente lo chiama la moglie Annunziata Lombardo (al quale lui le risponde con il vezzeggiativo “Nunù”) ha 3 figli, 8 nipoti e una pronipote.

Michele (53 anni), Gianluca (49) e Maria Rita (45) lo hanno reso nonno di Denise, Edoardo (figli di Michele), Marco, Federico, Adele, Aurora, Beatrice e Leonardo (figli di Maria Rita). La piccola Emma, invece, è la pronipote, figlia di Denise e del barbiere Francesco Amico. Il giovane, insieme al nonno acquisito, la prossima Settimana Santa indosserà l’abito, i guanti, il papillon, prenderà in mano il cero e percorrerà il Centro storico in processione.

La Real Maestranza, del resto, non è soltanto un corteo che porta avanti una tradizione cittadina. È la celebrazione degli antichi mestieri ancora oggi indispensabili, è la fierezza di 10 categorie composte da persone che ogni giorno, con devozione, si affidano a Dio prima di iniziare il loro lavoro.