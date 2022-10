Caltanissetta, il nuovo capitano della Real Maestranza è l’idraulico Giuseppe Mangione

Il 64enne Giuseppe Mangione è il nuovo Capitano della Real maestranza di Caltanissetta.

Il maestro, che appartiene alla categoria dei lattonieri idraulici, è stato eletto all’unanimità. Una proclamazione e ha convinto e soddisfatto tutti ed è indice di una categoria solida e coesa.

Supporteranno Giuseppe Mangione nel suo anno di capitanato lo scudiero Aldo Bellomo, l’alfiere Maggiore Francesco Mulè, il porta bandiera storica Domenico Cardillo, il portabandiera Marcello Melfa, l’alabardiere Vincenzo Milazzo.

La serata che ha segnato l’elezione, alla quale erano presenti la guida spirituale della categoria don Enzo Genova, il Presidente dell’Associazione della Real Maestranza Giuseppe Tumminelli, il gran cerimoniere Gianni Taibi, il presidente dei Capitani emeriti commendatore Francesco Riggio, si è conclusa con un grande applauso per il neo presidente eletto e tutta la categoria.

Soddisfatto anche il presidente Angelo Palermo che ha sottolineato come la Real Maestranza a Caltanissetta, nonostante l’evolversi dei tempi e l’avvento di nuove usanze e mode che portano a soffocare le tradizioni antiche, si conferma ancora una volta un corpo vivo che gode della grande partecipazione. Un sentimento avvertito non soltanto dei maestri che appartengono alle diverse categorie ma anche dai cittadini che, ogni anno, si accalcano ai lati della strada per seguire la processione che, composta, sfila dal collegio fino alla cattedrale per poi farne ritorno.

E quest’anno a procedere con passo deciso e fiero in testa al corteo ci sarà la categoria dei lattonieri idraulici e il suo capitano Giuseppe Mangione.