Catania. Denunciati due scassinatori, uno era evaso dai domiciliari

La polizia di Catania ha denunciato due uomini del posto, un 30enne e un 40enne, per possesso ingiustificato di chiavi alternate o grimaldelli e per ricettazione. Il 30enne è stato denunciato anche per evasione dagli arresti domiciliari. I due, entrambi pluripregiudicati, sono stati sorpresi dagli agenti in viale Grimaldi che hanno notato la presenza sospetta dei due uomini all’interno di un’auto, ferma in strada. Dall’identificazione i poliziotti hanno scoperto che il 30enne era ai domiciliari. La perquisizione dell’auto, invece, ha permesso di trovare e sequestrare numerosi arnesi generalmente utilizzati per lo scasso. Tra gli oggetti trovate anche due spillatrici per birra alla spina e una busta in plastica piena di monete per un valore di circa 65 euro. Sentiti in merito non sono riusciti a fornire alcuna spiegazione sul possesso del materiale trovato. I due sono stati denunciati e il 30enne rimesso ai domiciliari.