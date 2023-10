Caltanissetta, 50&Più: una conviviale per celebrare i nonni

Si è svolta giovedì 12 ottobre 2023 una conviviale organizzata da 50&più, associazione che, a Caltanissetta, è presieduta da Catena Bellante.

L’occasione è stata quella di festeggiare “i nonni” che, lo stato Italiano ha scelto di celebrare il 2 ottobre in concomitanza con la festa “degli angeli custodi”. I “nonni” sono considerati molto importanti per la crescita dei bambini e lo Stato ha voluto riconoscere il ruolo questi “angeli custodi in carne e ossa”.

Durante la serata, svolta nell’auditorium della chiesa di S. Barbara e alla quale hanno partecipato oltre un centinaio di persone tra soci e familiari, sono intervenuti anche il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e l’assessore alle politiche sociali Cettina Andaloro.