Lilt, Campagna Nazionale “Nastro Rosa 2023”: anche a Caltanissetta visite gratuite senologiche per le donne

Ottobre è il mese rosa, un appuntamento fondamentale per la LILT , che ogni anno, in quest’occasione, promuove la campagna LILT for WOMEN – Nastro Rosa per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza del cancro al seno.

Il carcinoma mammario che annualmente colpisce circa 60 mila donne in Italia, considerato il big killer numero uno delle patologie tumorali, trova nella prevenzione e nella diagnosi precoce la giusta risposta.

La LILT risponde a questa “emergenza” offrendo una serie di strumenti e iniziative volti a responsabilizzare ragazze e donne su questa patologia.

Grazie alla Campagna Nastro Rosa della LILT, per tutto il mese di ottobre, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso la sede di Viale della Regione n. 30.

Per prenotare vai al link: https://bit.ly/3LwRRRg

Si riceveranno inoltre consigli sulla prevenzione, materiali informativi e l’opuscolo dedicato con l’intento di ridurre i fattori di rischio e di fornire la conoscenza adeguata ad ogni donna per effettuare, in autonomia, una corretta autopalpazione con l’autoesame mensile, per conoscere meglio il proprio seno.

Saranno date informazioni sui controlli clinico-diagnostico-strumentali di fondamentale importanza (ecografia-mammografia-RMM), indispensabili per riconoscere il carcinoma della mammella nella sua fase iniziale, visto che la possibilità di guarigione per tumori al seno che misurano meno di un centimetro è di oltre il 90%.