Come studiare in modo efficace

Che si frequenti la scuola primaria o l’università le problematiche di base che si affrontano mentre si studia sono le medesime. Si dice infatti che si impara a studiare già dai primi anni di scuola, acquisendo tecniche e buone abitudini che aiutano la comprensione e l’apprendimento. Alcune di queste tecniche sono molto semplici da porre in atto, non è però così semplice conoscerle e sapere quali siano le più indicate.

Schematizza e sottolinea

Soprattutto quando ciò che si deve studiare contiene una grande mole di informazioni, imparare a schematizzare o a sottolineare i concetti fondamentali è essenziale. Si tratta di due metodi diversi tra loro, ma non necessariamente in contrasto, che permettono di ridurre a poche semplici nozioni ciò che si sta studiando. In questo modo si dovrà affrontare la memorizzazione di un ridotto numero di concetti, il ripasso sarà più rapido e sarà anche più facile consentire al nostro cervello di comprendere perfettamente ciò che si sta studiando. Una classica tecnica, usata da sempre, consiste nel sottolineare in un testo i concetti fondamentali. Si può utilizzare una matita, anche se l’uso degli evidenziatori è quello più adatto: il colore squillante permette di far risaltare al meglio le parole sulla pagina che si sta leggendo. Un altro metodo utile consiste nel preparare schemi concettuali, o semplici riassunti che racchiudano solo i concetti essenziali di un testo, sia esso di poche righe o un intero volume. Entrambi i metodi presuppongono un’ottima comprensione del testo, che è sicuramente alla base di qualsiasi tecnica di studio.

Evita le distrazioni

Ciò che impedisce di apprendere ciò che si sta leggendo sono spesso le distrazioni. Un rumore proveniente dall’esterno, la ricezione di un messaggio al cellulare, una persona che ci interrompe per chiederci informazioni: le distrazioni possibili sono varie e non tutti sono in grado di gestirle in modo corretto. Spesso è sufficiente un rumore, o la necessità di alzarsi dalla scrivania per qualche futile motivo, a rompere la concentrazione e a vanificare varie ore di studio. Quando si studia è quindi importante predisporre l’ambiente; la scrivania dovrà permetterci di avere a disposizione tutto lo spazio necessario, la una sedia comoda e la stanza priva di rumori, temperature estreme o luce fastidiosa. Allo stesso modo prima di cominciare a fare i compiti o a studiare ricordiamoci di mettere il telefono in silenzioso e di posizionarlo in un altro ambiente della casa, del resto non è necessario averlo vicino in queste situazioni.

Ripetere un concetto difficile

Questa buona abitudine riguarda soprattutto lo studio di concetti difficili o grandi quantità di informazioni. Stiamo parlando dell’abitudine di ripetere quanto si è studiato, cercando di spiegarlo nel modo più semplice e chiaro possibile. Se ci può essere d’aiuto si può ripetere il concetto a un’altra persona, ad esempio a fratelli o genitori, o a un compagno di classe. Oppure si può ripetere in solitudine, riascoltando autonomamente ciò che si è letto e studiato. Esporre ciò che si è studiato consente di rielaborarlo e di acquisire i concetti in maniera più chiara. Se non si riesce a spiegare un concetto significa che non lo si ha ancora chiaro in mente, è quindi bene rileggere nuovamente l’intero materiale a disposizione, o solo le parti meno chiare.