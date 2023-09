Caltanissetta, approvato il regolamento per la vendita di case a 1 euro. Gambino: “Un’opportunità per tutti”

Con la Delibera di Giunta comunale n. 50 del 12 giugno 2023, dopo un lungo e tortuoso confronto con il Consiglio e gli Uffici, l’Amministrazione comunale ha adottato il “Regolamento per la promozione e la divulgazione della vendita a 1 € degli immobili ricadenti nel territorio comunale di Caltanissetta”.

Il regolamento approvato riprende interamente quello che era stato strutturato a giugno 2022 da Fabrizio Di Dio, consigliere eletto nella lista del Movimento 5 Stelle e poi transitato nel gruppo misto a maggio del 2021.

Più volte Fabrizio Di Dio era tornato a chiedere – in aula e attraverso delle interrogazioni scritte – perchè non fosse stata ancora firmata una delibera di quel regolamento che il consiglio comunale aveva già analizzato e approvato integralmente a luglio 2022. Adesso, finalmente, le sue richieste sono andate a buon fine e anche Caltanissetta avrà il suo progetto di riqualificazione.

“L’iniziativa avrà certamente ricadute positive – aveva già spiegato il consigliere Di Dio per sollecitare l’approvazione definitiva – così come in altri Comuni siciliani e non solo, sia in ordine socio economico sia culturale ma, in primis, mira al ripopolamento del centro storico che, issieme ad altre iniziative propositive, potranno invertire la desolante tendenza di svuotamento e di abbandono che il nostro centro storico sta subendo. La proposta che prevede il recupero di edifici decadenti abbandonati, molto spesso in stato di degrado tale da rappresentare un serio e concreto pericolo per la sicurezza sociale e igienico-sanitaria dei cittadini”.

Ufficializzando la Delibera, però, non c’è stato alcun riferimento al suo promotore, un piccolo “dettaglio” che non è sfuggito a molti.

“Con questo regolamento si è voluto offrire a famiglie e singoli cittadini la possibilità di acquistare una casa senza esborso di danaro con l’impegno, però, di restaurarla, in modo da contribuire, così, al recupero del patrimonio architettonico della città – ha dichiarato il sindaco Roberto Gambino -. Il nostro auspicio è che nisseni e non nisseni possano sentirsi incentivati ad acquistare un immobile a scopo abitativo o per investimento. Un’opportunità anche per i giovani che cercano casa e per gli stranieri che vogliono risiedere in Sicilia, anche solo per una parte dell’anno.

Attraverso la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti ci auguriamo che questa iniziativa possa avere un impatto positivo sull’intera comunità di Caltanissetta e contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile, la vivacità economica e l’attrattività turistica del nostro territorio”.

Adesso, concluso l’inter burocratico, si attende di capire chi e quanti investitori saranno pronti a credere in Caltanissetta.