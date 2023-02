Caltanissetta, Case a 1 euro. Di Dio: “Perché non parte il progetto già approvato in consiglio?”

A sollecitare l’immediata esecutività del progetto “case a 1 euro” a Caltanissetta torna a parlare Fabrizio Di Dio.

Il consigliere comunale, che è stato promotore della mozione di progetto approvata in consiglio lo scorso 28 luglio, si chiede perché la proposta di rilancio e recupero del centro storico continui a tardare.

“L’abbandono delle attività commerciali del centro storico non frena lo spopolamento e continuo processo di degrado e di disaffezione in quello che dovrebbe essere il salotto cittadino, l’identità di Caltanissetta.

Alla possibilità di riaprire l’isola pedonale -prosegue il consigliere comunale riprendendo e condividendo la proposta dei colleghi Bruzzaniti e Petrantoni – aggiungo il sollecito per l’amministrazione di attivarsi per dare seguito urgentemente alla mozione case a €1.

Una proposta che prevede il recupero di edifici decadenti abbandonati, molto spesso in stato di degrado tale da rappresentare un serio e concreto pericolo per la sicurezza sociale e igienico-sanitaria dei cittadini”.

Fabrizio Di Dio, inoltre, sottolinea che gli uffici della Direzione competente, a seguito di solleciti verbali, gli hanno confermato che è in corso la verifica e modifica del regolamento allegato alla proposta approvata a luglio 2022.

“L’iniziativa avrà certamente ricadute positive – conclude il consigliere Di Dio – così come in altri Comuni siciliani e non solo, sia in ordine socio economico sia culturale ma, in primis, mira al ripopolamento del centro storico che, issieme ad altre iniziative propositive, potranno invertire la desolante tendenza di svuotamento e di abbandono che il nostro centro storico sta subendo.

Il consigliere conclude che questa non sarà l’unica richiesta che verrà sollevata ma, nei prossimi giorni, continuerà ad attivarsi affinché la proposta case a €1 diventi esecutiva.