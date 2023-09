Caltanissetta, al “Rapisardi Da Vinci” #OPEN apre la nuova stagione Erasmus

La scuola è appena iniziata e ripartono già a pieno ritmo le attività Erasmus all’ITET “Rapisardi Da Vinci”. In una Vienna rigogliosa e piena di luce si è tenuto dal 20 al 23 settembre il terzo incontro di lavoro dei partner del Progetto Erasmus+ KA220 OPEN “Opening Digital World Doors to #NEXT Digital Generations” al quale hanno partecipato la Dirigente Scolastica Dott. Santa Iacuzzo e la Prof.ssa Lucia Colore.

L’incontro di progetto di Vienna segue il kick off meeting svoltosi a Ostrava (Repubblica Ceca) lo scorso ottobre, al quale hanno partecipato le Prof.sse Trombello Rosaria e Laura Giammusso, e l’incontro di progettazione transnazionale organizzato lo scorso maggio a Eskişehir (Turchia) al quale hanno preso parte i Proff. Lombardo Santo, Cipollina Antonio e Rosetta Scarsi.

Il progetto realizzato in partnership con cinque nazioni (Repubblica Ceca, Turchia, Grecia, Austria, Lettonia) mira a creare situazioni di apprendimento motivanti e accattivanti che possano stimolare creatività, senso critico e competenza linguistica in lingua straniera.

Tecnologia e giornalismo sono le parole chiave attorno alle quali si è articolata la prima fase dell’intensa attività progettuale che ha visto impegnati i partner di #OPEN. La creazione di un giornale internazionale realizzato con l’utilizzo di strumenti digitali innovativi è infatti il primo risultato concreto che il progetto si propone di realizzare.

In tal senso il primo numero del giornale “Breaking News at ITET Rapisardi Da Vinci” che ha visto impegnati circa 50 studenti dei vari indirizzi sotto la leadership delle docenti di lingua straniera è stato particolarmente apprezzato dai partner europei durante il recente incontro tenutosi nella capitale austriaca.

Grazie a questa attività gli studenti hanno potuto scegliere le tematiche a più vicine alla loro sensibilità (immigrazione, eco-sostenibilità, orientamento post diploma, parità di genere, inclusione, tradizione/ cultura locale e nazionale), approfondirle, riflettere sulle caratteristiche della lingua scritta, lavorare in team e conoscere gli strumenti digitali più innovativi in termini di scrittura collaborativa ed impaginazione.

Durante l’incontro organizzato a Vienna i docenti hanno infine pianificato le prossime azioni progettuali soprattutto in ordine alla formazione docenti ed alla condivisione di buone pratiche con l’intera comunità scolastica.