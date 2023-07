Strepitoso successo per la scuola di danza “Scarpette Rosse” al teatro Rosso di San Secondo

CALTANISSETTA. Strepitoso successo per la scuola di danza Scarpette Rosse che lo scorso 1 luglio è salita sul palco del suggestivo teatro Rosso di San Secondo con l’attesissimo appuntamento saggio spettacolo di danza classica e moderna, giunto alla 32° edizione.

La serata, nata dalla creatività e dall’intenso e scrupoloso lavoro di un anno accademico dell’insegnate Francesca Gallina, dottoressa in scienze motorie e membro della Royal Academy of Dance, e dalla collaborazione della coreografa Paola Pecoraro,ha visto coinvolte le allieve dei vari gradi dal pre primary al corso di danza classica per adulti: Alu’ G., Amico E., Bellavia G., Bellini S., Buccoleri E., Cansirro Cortorillo V., Capizzi M., Chiummo M., Cilio M., Cipolla G., Cucuzza A., Cumbo A., Falco E., Fasciana F., Foglietto G., Gambino A., Giambra R., Gioè I., Gioè M., Giorgio F., Giorgio L., Golisano G., Lo brutto M., Lo magno M., Lo magno S., Marchesa F., Mantova G., Messina A., Nuccio S., Pagano S.,Pecoraro P., Pignato S., Porrovecchio G., Porrovecchio M., Rinaldi A., Riggi A., Santisi F., Sardo R., Sicilia E.,Simone G., Sciarrino S., Talluto M., Tona B., Truscelli M., Tumminelli S., Zagarella A., Zagarella E., Zagarella G., Zappia M.

Lo spettacolo, suddiviso in tre atti, presentato da Ivano Cereda, ha visto una rivisitazione in chiave classica del “Mago di Oz” e alternare coreografie di moderno hip hop e contemporanea (alcune frutto di stage svolti durante l’anno accademico). Non poche sono state le sorprese e super ospiti della serata, come l’esibizione dell’allieva Mariapaola Chiummo e il suo “panda con le ali”( vincitrice del 65*Zecchino d’oro), l’esibizione canora di Ilenia Giammusso e Francesco Cereda e a grande sorpresa la presenza del maestro di fama internazionale Little Phil.

Lo staff ci tiene a ringraziare i docenti e gli allievi della scuola di formazione CIRS per il servizio trucco e parrucco, il service Marco&Marco, il regista Francesco Daniele Miceli per la sua preziosa collaborazione, InFedeForesta per il servizio fotografico, Barbara Bonsignore per la segreteria e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo.