Il 20 luglio Gero Riggio al Cinematocasa a Palermo presenta i brani del suo nuovo album “Etere”

Giovedì 20 luglio Gero Riggio si esibirà live a Cinematocasa di Palermo (via Maqueda, 124 – ore 21.30 – Palermo – ingresso gratuito): il cantautore siciliano, accompagnato in un set acustico da Sebastiano Valenza al cajon e Luca Castiglione alla chitarra, presenterà i brani del nuovo album “ETERE”, disco da poco uscito in digitale per Carioca Records e distribuito da Altafonte Music. A condividere il palco con lui anche Leo Curiale, produttore artistico del Disco e fondatore dell’etichetta indipendente Carioca Records.

All’interno del nuovo progetto discografico del cantautore siciliano Gero Riggio, terzo disco che arriva a tre anni di distanza da “Un anno in più”, è presente il brano “Luci Rosse Luci Blu” (ascolta brano), brano vincitore del contest Sicurezza Stradale in Musica 2022 indetto da ANAS che ha permesso all’artista siciliano di calcare prestigiosi palcoscenici come il Primo Maggio Roma e Radio Italia Live.

Gero racconta così il nuovo disco: “Secondo gli antichi, la parte più alta, pura e luminosa dello spazio, oltre il limite dell’atmosfera terrestre è l’Etere. Ma per il principio del capovolgimento ho voluto pensare che l’Etere è anche la parte più alta, pura e luminosa dell’anima: ed è a questa introspezione che dedico a questo nuovo progetto. Accarezzare l’anima, raggiungere quei punti che vanno oltre la cognizione sensoriale. L’Etere, il punto più intimo dove le canzoni diventano qualcosa di più”.

Ecco la tracklist: “Risveglio”, “Etere”, “Crescere”, “Sempre gli stessi”, “Pochi grammi di lucidità”, “Trame”, “Luci Rosse Luci Blu”, “Hiroshima”. La produzione artistica di “Etere” è di Leo Curiale e l’etichetta è Carioca Records. Hanno collaborato al disco Sebastiano Valenza e Francesco Foti (Batterie e Percussioni), Leo Curiale (Tastiere, Pianoforte, Hammond e Programmazione Orchestrale ed elettronica), Peppe Milia (Chitarre Acustiche ed Elettriche e Basso), il piccolo Davide Carapezza (Voce in una canzone).

Gero Riggio è un cantautore siciliano classe ‘87. Nel 2007 è Finalista al Festival di Castrocaro con prima serata su Rai Uno. Nel 2009 pubblica il suo primo demo album “Guardando nel mio specchio” che contiene il singolo “L’Indistruttibile” ripubblicato sulle compilation di Radio Tour Festival e Suono Siciliano (distribuzione USA, Argentina e Canada). Nel 2010 è protagonista di una puntata di “Italia Ti canto” in onda su Rai Due dove presenta due brani dell’album. Nel corso degli anni Gero viene scelto come Open-Act di alcuni concerti di Ron e Francesco Tricarico.

Partecipa nel 2018 con il brano “Svuoto Il Bicchiere” dedicato a Paolo Borsellino, al Premio “Musica Contro le Mafie” riuscendo a centrare la vittoria assoluta del contest con la vittoria del Premio Winner Tour (organizzazione di un Tour Promozionale con tappa conclusiva nel prestigioso Club Tenco a Sanremo) e del Premio Speciale “Polizia Moderna” assegnato dalla Polizia di Stato che insieme al MIUR invitano Gero come ospite istituzionale alla “Notte Bianca della Legalità” organizzata dall’Ass.Nazionale Magistrati e in “Palermo chiama Italia – 23 maggio” esibendosi all’Albero Falcone davanti ad oltre 15.000 persone. Lo stesso anno è ospite all’Unlocked Selinus Festival 2019, il più grande Festival di Musica Elettronica organizzato nel Sud-Italia nel Parco Archeologico di Selinunte. A gennaio del 2020 pubblica l’Album di inediti ““Un Anno In Più” (ascolta su Spotify).

Lo stesso anno viene selezionato da “Musica contro le mafie” tra i dieci residenti finalisti in “SoundboCS” la prima Music Farm a sfondo civile mai realizzata in Europa, esperienza in cui realizza il brano inedito “Da Capo” che viene inserito nella compilation pubblicata a febbraio 2021 e contenuta (insieme ad altri contributi realizzati nel corso del Farm) nel “Soundbocs Diary” un libro a lettura aumentata che viene presentato a Casa Sanremo. A marzo 2022 è uscito “Trame” (etichetta discografica Carioca Records/distribuzione Artist First – ASCOLTA BRANO), nuovo singolo che dà il via al nuovo progetto del cantautore siciliano, accompagnato dal videoclip GUARDA VIDEO.

Partecipa con il brano inedito “Luci rosse luci blu” al contest “Sicurezza Stradale In Musica” indetto da Anas (Gruppo FS Italiane) che gli permetterà di esibirsi sul palco del Primo Maggio Roma e nei preshow di Radio Italia Live a Milano, nonché di essere pubblicato in collaborazione con BMG e promozionato sui canali ufficiali di Radio Italia partner del contest.