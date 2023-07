Caltanissetta, Liceo Tred del Mottura al Summer Camp di Elis a Roma

Si è appena concluso il Summer Camp degli alunni che frequentano il Liceo quadriennale scienze applicate per la Transizione Ecologica e Digitale (TRED) dell’istituto S. Motturadi Caltanissetta. Un indirizzo sperimentale e innovativo sia negli obiettivi che nel metodo. La parte integrante del progetto Liceo TRED, infatti, consiste nel rinnovare il metodo di

insegnamento/apprendimento, attraverso il quale gli studenti vengono accompagnati in un percorso di crescita che va al di là delle singole materie e tiene conto delle loro competenze cognitive, quali la maturità emozionale, la capacità relazionale e il pensiero creativo, comunicazione verbale e non verbale.

“Un nuovo percorso formativo – spiega la dirigente Laura Zurli – frutto del lavoro di sinergia tra imprese e mondo dell’istruzione, all’insegna della sostenibilità, promosso dal Consorzio Elis e Snam, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzionee del Merito, nato grazie al sostegno di oltre una ventina di imprese, il nuovo Liceo segue gli obiettivi del PNRR e del Piano RiGenereazione Scuola”.

Il Liceo TRED presenta diverse innovazioni sia sul piano del metodo che dei contenuti, sviluppati dal Politecnico di Milano, Tor Vergata, Università di Padova, Università Lumsa in collaborazione con le aziende del Consorzio Elis quali Amazon Web Services, A2A, Autostrade, CDP Venture Capital, Generali Italia, Snam e Iren. Il programma di insegnamento prevede un focus particolare sulla transizione ecologica, digitale e sullo sviluppo sostenibile, in cui i programmi didattici del tradizionale Liceo vengono integrati con maggiore attenzione alle materie Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Inoltre, il programma formativo presenta anche delle lezioni svolte in lingua inglese e una preparazione adeguata al sostenimento della certificazione Cambridge di livello B2.

Lo sviluppo delle competenze degli studenti sarà il frutto di un continuo dialogo tra scuole, università e imprese, attraverso project work e tirocini estivi, soggiorni all’estero, settimane di approfondimento, e workshop settimanali condotti da esperti a cui, nell’anno scolastico 2022/2023 appena conclusosi, hanno partecipato tutte le scuole online, lezioni durante le quali gli studenti di tutte gli istituti scolastici aderenti alla rete hanno svolto attività in modo collaborativo e in collegamento tra loro, in aggiunta alle classiche lezioni.

In definitiva, i percorsi di formazione proposti da ELIS hanno l’obiettivo di far incontrare i progetti professionali di chi studia con i bisogni espressi dalle oltre 100 aziende che con essa collaborano stabilmente. Il modello didattico è per questo attento a due aspetti: trasmettere tutte le competenze necessarie all’immediato inserimento nel mondo del lavoro e formare professionisti che sappiano attuare comportamenti ispirati a valori.

Gli alunni della classe Prima del Liceo TRED del Mottura, accompagnati dai

Professori Grazia Augello e Orazio Palermo (insieme nella foto) hanno partecipato al loro primo SUMMER CAMP in ELIS a Roma di una settimana dal 09 al 15 Luglio dove, insieme ad altre scolaresche provenienti da diverse parti d’Italia, sono stati impegnati in project work su casi pratici in collaborazione con le aziende.

Nello specifico, gli studenti hanno svolto i primi lavori presso il Borgo di Tragliata, dimora storica e agriturismo biologico dove, attraverso un complesso di attività di Team Building, miranti a far interagire i diversi gruppi di ragazzi allo scopo di migliorarne la capacità di lavorare in squadra, favorirne la comunicazione e a stabilire un clima di fiducia e di collaborazione,si sono cimentati nella costruzione della città sostenibile ideale, relazionata a fine lavori da un rappresentante per gruppo ai rappresentanti delle aziende intervenuti tramite webinar.

Il giorno seguente vi è stato il trasferimento a Colleferro nello stabilimento Amazon Web Services (AWS) , interessante occasione di formazione e incontro per i giovani studenti, che hanno avuto l’opportunità di osservare sul campo tecnologie e macchinari applicati ai processi logistici del centro di distribuzione, attraverso la Visita Fullfillment Center diAmazon , a cui ha fatto seguito un’attività di Project work.

Oltre alla presenza dei rappresentanti dell’azienda, l’incontro è stato concluso da un intervento telefonico del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, a sottolineare l’importanza attribuita al ruolo degli enti privati nel supporto allo sviluppo di un sistema formativo competitivo per il mercato del lavoro attuale.

A seguire l’incontro con Autostrade per l’Italia, altro partner ELIS, che ha affrontato la tematica “rumore” e di ciò che l’azienda fa per l’imitare l’inquinamento acustico che i veicoli generano percorrendo le autostrade. In primis, i relatori intervenuti hanno spiegato agli alunni le differenze fisiche, nell’onda acustica, tra il suono e il rumore e, successivamente. sono state illustrate barriere antirumore, quali asfalto, barriere e finestre fonoassorbenti da applicare ai palazzi o alle case, a salvaguardia della quiete di coloro che abitano vicino ai tratti autostradali.

Alla fine della presentazione agli studenti, suddivisi in gruppi, è stato assegnato un foglio in cui dovevano risolvere situazioni reali di rumori, causate dal passaggio di veicoli alle abitazioni limitrofe all’autostrada, attraverso i mezzi disponibili.

Da ultimo, presso la struttura ELIS, si è dato avvio ai Laboratori Coltivazione idroponica e Urban Farming (foto in basso), conclusisi nei giorni a seguire, nei quali si sono susseguite attività volte a progettare serre idroponiche, dove piante e verdure vengono poste in un mezzo di coltura come argilla espansa, lana di roccia, schiuma riciclata, ghiaia o fibra di cocco e sostenute con un alimentatore o nutriente atto a farle crescere dove, attraverso l’uso di Arduino, si è giunti alla progettazione dei sistemi che potessero controllare, per il tramite di sensori, la temperatura circostante, la pressione atmosferica e l’umiditàdell’aria e del terreno.

A fine campus i ragazzi, sempre in ELIS, si sono cimentati in svariate attività per la Realizzazione della Cooking Night, quali allestimento di tavoli, preparazione di alimenti, canti, balli e tanta musica.

“Il coronamento e la conclusione di una settimana impegnativa – ha concluso la professoressa Grazia Augello -, in cui i ragazzi hanno ampliato le proprie conoscenze, competenze e abilità e, nel contempo, hanno intessuto rapporti e relazioni emotivamente importanti, che si porteranno dietro e alimenteranno nel corso dei prossimi tre anni a venire, in virtù anche della maturazione di una comunicazione interpersonale efficace e gratificante”.