Caltanissetta, Bailando nei quartieri: giovedì in musica in Piazza della Repubblica

È tornato l’appuntamento dell’estate con i passi di danza di Angela Cammarata e il suo format “Bailando nei quartieri”.

Giovedì 13 luglio, in Piazza della Repubblica a Caltanissetta, dalle ore 20.30 risuoneranno le note del liscio e dei balli di gruppo.

Una kermesse che tra musica e movimenti regala una serata al ritmo del divertimento.

Non servono iscrizioni né doti artistiche per poter partecipare alla serata. Basterà presentarsi nel luogo prestabilito – questa sera nella piazzetta con l’ancora che si trova in via Turati – e lanciarsi nella pista da ballo.

Angela Cammarata, organizzatrice dell’evento con l’associazione culturale “Voglio Vivere così” e il patrocinio dal Comune di Caltanissetta e dell’Assessorato alla Cultura, invita tutta la cittadinanza a partecipare.

Non sarà obbligatorio ballare ma l’intento è quello di trascorrere una serata in amicizia e allegria.

Le serate danzanti proseguiranno fino al 21 settembre con cadenza settimanale.

Si potrà ballare anche:

20 luglio: Piazzale dell’oratorio di Santa Barbara

27 luglio: Piazza Santa Flavia

3 agosto: Parco della legalità a San Luca

10 agosto: area pedonale di Corso Umberto

17 agosto: piazza della Repubblica

24 agosto: Piazzale dell’oratorio di Santa Barbara

7 settembre: Parco della legalità a San Luca

14 settembre: piazza della Repubblica

21 settembre: serata conclusiva nell’area pedonale di Corso Umberto

Nella foto: la serata organizzata in Piazza della Repubblica nell’estate 2022