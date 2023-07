A Caltanissetta e Marsala il puparo Angelo Sicilia con due spettacoli per l’Associazione Nazionale Magistrati

A Marsala e Caltanissetta, il puparo Angelo Sicilia con due spettacoli per l’Associazione Nazionale Magistrati. Due tappe martedì 18 e mercoledì 19 luglio dove l’artista porterà in scena le storie del piccolo Giuseppe Di Matteo e dei giudici Falcone e Borsellino uccisi dalla mafia, e le farse di Nofriu e Virticchiu.

A Marsala, il 18 luglio, il puparo siciliano Angelo Sicilia porterà in scena il suo spettacolo dei pupi dedicato al piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino, ucciso dalla mafia a 12 anni. L’evento si svolgerà alle ore 20.30 presso l’atrio del Comune di Marsala.

A Caltanissetta, il 19 luglio, nel giorno della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, Angelo Sicilia porterà in scena i suoi spettacoli “Nofriu e Virticchiu” alle ore 18.00 dedicato ai più piccoli e “Storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” alle ore 20.30 presso il Parco archeologico Palmintelli (via Giacomo Matteotti 10).

Alle ore 18.30 avrà inizio un convegno sulle “Commissioni d’inchiesta e indagini penali. Il difficile equilibrio tra verità storica e giudiziaria” per discutere sui diversi lati oscuri di una presunta trattativa Stato-mafia che persistono dopo 31 anni.

I due eventi sono organizzati dalle sottosezioni locali dell’Associazione Nazionale Magistrati di Marsala e Caltanissetta in collaborazione con i Comuni.