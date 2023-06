Trasporto aereo: nel 2023 previsiti numeri record pre-pandemia: 4,54 miliardi di passeggeri

Le compagnie aeree prevedono di trasportare 4,35 miliardi di passeggeri in tutto il mondo quest’anno, non lontano dal record di 4,54 miliardi di passeggeri del 2019, prima della pandemia.

Lo ha annunciato la loro principale associazione internazionale, la Iata, durante l’assemblea generale di lunedì a Istanbul. Questa vigorosa ripresa del traffico, favorita in particolare dalla riapertura della Cina, comporterà un ritorno al profitto per i vettori. Quest’anno si prevede un utile netto di 9,8 miliardi di dollari, il doppio di quanto previsto in precedenza dalla Iata, che ha anche dimezzato le stime di perdita per il 2022, portandole a 3,6 miliardi di dollari.

Il fatturato globale delle compagnie aeree dovrebbe raggiungere gli 803 miliardi di euro, vicino agli 838 miliardi del 2019, secondo la Iata, che ha quindi rivisto al rialzo le sue precedenti proiezioni di dicembre (779 miliardi). Anche se i margini operativi del settore rimarranno molto bassi quest’anno, all’1,2% secondo la Iata, questi profitti, i primi dall’inizio della pandemia, segneranno un miglioramento spettacolare rispetto ai 42 miliardi di dollari persi nel 2021 e al baratro del 2020 (137,7 miliardi). Tuttavia, non tutte le regioni geografiche torneranno in attivo quest’anno, ha avvertito la Iata. I vettori nordamericani, europei e mediorientali dovrebbero essere in attivo, con profitti cumulativi rispettivamente di 11,5, 5,1 e 2 miliardi di dollari.

Ma le compagnie aeree della regione Asia-Pacifico (-6,9 miliardi di dollari), dell’America Latina (-1,4 miliardi di dollari) e dell’Africa (-500 milioni di dollari) rimarranno in deficit quest’anno, ha avvertito l’associazione. “La performance finanziaria delle compagnie aeree è migliore del previsto. La maggiore redditività è sostenuta da diversi sviluppi positivi: la Cina ha eliminato le restrizioni Covid-19 prima del previsto.

I ricavi del trasporto merci rimangono al di sopra dei livelli pre-pandemia, anche se i volumi non lo sono. E i costi stanno iniziando a diminuire. I prezzi della paraffina, ancora elevati, si sono ridotti nella prima metà dell’anno”, ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata.