Tragico scontro tra auto e scooter: morte cerebrale per un 18enne, grave l’amico

Morte cerebrale per un calciatore di 18 anni. E’ il tremendo bilancio di uno scontro avvenuto sulla variante Aurelia, tra San Vincenzo e Donoratico. Gravissimo l’amico del 18enne. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e uno scooter sul quale viaggiavano due giovani.

I due ragazzi in sella al mezzo a due ruote sono finiti a terra. Intervenuti i volontari della Misericordia di San Vincenzo, la Croce Rossa di Venturina con il medico del 118.

I due sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Uno è stato portato con l’elicottero in ospedale in codice rosso, il secondo a Cecina anche lui in codice rosso. Per il diciottenne, purtroppo, è stata dichiarata la morte cerebrale. Sul posto oltre ai sanitari anche la polizia stradale per gli accertamenti e i rilievi del caso.