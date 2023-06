Strage di Bologna: Intercettato a Caltanissetta Bellini avrebbe minnacciato anche il figlio del giudice Caruso

Dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna, presieduta dal giudice Orazio Pescatore (giudice a latere Anna Mori), emergerebbe che tra i motivi che hanno portato all’arresto di Paolo Bellini, ci sono anche le minacce nei confronti del figlio del giudice Francesco Maria Caruso, presidente della Corte d’Assise di Bologna che in primo grado ha condannato all’ergastolo l’ex di Avanguardia Nazionale per concorso nella strage di Bologna.

Intercettato nell’ambito di un processo a Caltanissetta Bellini avrebbe pronunciato dei riferimenti minacciosi verso il figlio del magistrato di cui si era informato della professione e del paese in cui la esercita.