Serradifalco. Quarantenne assolto dal reato di aver falsificato un assegno perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato

SERRADIFALCO. Un Serradifalchese A.G.M. Di anni 40 è stato assolto dal reato di avere falsificato un assegno.

Nel 2016 il Serradifalchese aveva acquistato della merce da una ditta di San Cataldo spacciandosi per il legale rappresentante di un supermercato. La merce venne consegnata in una casa di campagna di un amico dell’imputato e pagata con un assegno falsificato nel contenuto.

La procura aveva contestato all’imputato solo il delitto di falso in titolo credito. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a mesi otto di reclusione. Il difensore avv. Vincenzo Ricotta ha rilevato che le sezioni unite della cassazione nel 2018 hanno chiarito che con la riforma del 2016 il falso in titolo di credito munito della clausola “non trasferibile” non costituisce reato ma illecito civile.

La dott.ssa Valentino aderendo alla tesi della difesa ha assolto l’uomo perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.