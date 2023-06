Serradifalco, Performare Festival: tutto il programma dal 28 giugno all’8 luglio

E’ tutto pronto per la quinta edizione di Performare Festival, in programma a Serradifalco (Caltanissetta) dal 28 giugno all’8 luglio.



Un cartellone ricco di appuntamenti per questo evento ideato e diretto da Simona Miraglia e Amalia Borsellino del Collettivo SicilyMade, prodotto dall’Associazione In Arte e che ha il sostegno di Ministero della Cultura, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e Comune di Serradifalco.



Al centro dell’azione di Performare c’è la danza contemporanea e la ricerca artistica, con spettacoli, residenze creative, workshop ed incontri di approfondimento. Oltre agli spettacoli, il programma prevede una sezione dedicata alla ricerca e alla formazione: Performare Project, articolata in diverse categorie.



Tra gli ospiti, artisti e compagnie di rilevanza nazionale e internazionale, ma anche talentuosi emergenti del territorio: Compagnia Zappalà Danza, Compagnia Virgilio Sieni, Jurij Konjar, German Jauregui & Antia Diaz Otero, Nello Calabrò, Giovanna Velardi, Balletto Civile, Chiara Ameglio/Fattoria Vittadini, Noemi Bresciani/Fattoria Vittadini, Giorgia Briguglio,, Melania Caggegi & Agnese Canicattì, Nicola Simone Cisternino, Collettivo SicilyMade, Silvia Oteri, Maria Stella Pitarresi & Marco Pergallini, Priscilla Pizzol & Edoardo Sgambato, Delfina Stella, Rosada Letizia Zangrì.



Il festival, mercoledì 28 giugno alle ore 19.30, sarà inaugurato dalla presentazione del libro “Passi falsi – Drammaturgia come metodo investigativo” di Nello Calabrò in programma alla Villa Comunale Livatino. Oltre all’autore interverrà il coreografo Roberto Zappalà e sarà moderato dalla critica teatrale Tiziana Bonsignore, che curerà inoltre il TeCLAB, laboratorio di visione e scrittura ideato dalla testata Teatroecritica e ospitato dalla sezione Narrazioni dinamiche di Performare Project.



A seguire, alle 20.30, si svolgerà Performative Speech: Il Fauno (produzione Scenario Pubblico /Compagnia Zappalà Danza in coproduzione con MILANoLTRE Festival). Da un’idea di Roberto Zappalà e Nello Calabrò, questa ricerca è pensata per spazi alternativi e anticipa un più ampio progetto che vedrà la sua conclusione nel 2024, con la messa in scena di un unico disegno creativo che accosterà l’Après-midi d’un faune al Bolero di Ravel e al Sacre du printemps di Stravinskij.



Al Quadrato alle ore 21.30 Jurij Konjar presenterà in prima nazionale la sua coreografia MOVEMENTWORD (prior to languagedance). Jurij Konjar è un danzatore e coreografo sloveno nato a Lubiana, formatosi a Londra e Bruxelles. Attualmente la sua trentennale ricerca si sta concentrando sul tema dell’improvvisazione.



Giovedì 29 giugno la Piazzetta San Leonardo Abate alle ore 19.00 sarà il punto di partenza della performance WALK AROUND, a cura di Jurij Konjar in collaborazione con Collettivo SicilyMade. La performance è la restituzione conclusiva di Creazione e Ricerca, percorso di Performare Project sul corpo e il linguaggio del contemporaneo diretto da Konjar, dedicato al rapporto con la comunità e il luogo ospitante.

Alle ore 21.00 il Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis ospiterà AMANDINA (produzione Fattoria Vittadini), di Noemi Bresciani dedicato ad un pubblico a partire dai 3 anni. Un inno alla timidezza e alla solitudine come ingredienti dell’atto creativo e performativo. L’artista condurrà anche un laboratorio per la sezione KIDS di Performare Project, destinato a coppie di genitori e figli a partire dai 3 anni.

Venerdì 30 giugno il Parco delle Rimembranze ospiterà alle ore 18.00 la presentazione del libro Cronicario di Dario Tomasello: una performance poetica a cura di Latitudini con Dario Tomasello (voce) e Francesca Bongiovanni (violoncello).

A seguire, alle ore 19.00, 19.30 e alle 20.00 EACH PART EACH PLACE – i linguaggi del corpo a cura di Silvia Oteri, esito della sezione Next Generation di Performare Project dedicata alla formazione di allievi e allieve del del Liceo Coreutico “R. Settimo” di Caltanissetta. Durante questo percorso, condotto da Oteri, i partecipanti si confronteranno con il MoDem Language, ideato da Roberto Zappalà. Protagonisti della performance conclusiva saranno i giovani partecipanti al laboratorio insieme a Silvia Oteri e Melania Caggegi.

Alle ore 21.30 il Piazzale del Teatro Comunale A. De Curtis si svolgerà l’incontro con Nello Calabrò “Soglie e attraversamenti: il gesto e la danza”, un personale viaggio tra film e cinema.

Jurij Konjar: BO – Biološki Odpadki Španski borci, april 2021











Sabato 1° luglio al Quadrato alle ore 19.30 è in programma MEMENTO di e con Stella Pitarresi, Marco Pergallini (produzione Twain_Centro Produzione Danza). La performance è una considerazione sulla fugacità della vita e dei suoi piaceri, e sull’esigenza di tornare in spazi già vissuti per mantenersi vivi. Il duo Pergallini/Pitarresi, nato nel 2020, condurrà anche una masterclass destinata ai danzatori del territorio.

Il Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis alle ore 21.00 ospiterà Priscilla Pizziol e Edoardo Sgambato con la performance AMELIA, un elogio alla fragilità, un invito ad immergersi nella dimensione del ricordo e a lasciarsi attraversare dal senso di vuoto che deriva dalla sua perdita. Il lavoro rientra nei progetti selezionati per “Approach to a creation process”, il workshop-residenza della sezione del festival che indaga le forme dell’atto creativo, in collaborazione con il Marosi Festival di Stromboli, partner di Performare. Pizziol e Sgambato, autori associati di Zerogrammi, condurranno anche una masterclass destinata ai danzatori del territorio.



Alle ore 21.30 sarà la volta del Collettivo SicilyMade, artista associato di Scenario Pubblico, con FEMALE ESCAPE | THE THREE OF US, concept, coreografia, interpreti Amalia Borsellino, Silvia Oteri, Marta Greco (produzione: IN ARTE / CSM). La performance rientra nel progetto “Approach to a Creation Process” del Festival. Nella commistione di linguaggio gestuale e verbale, pone le condizioni per una fuga dai luoghi comuni in cui il femminile è ingabbiato.



Domenica 2 luglio il Teatro Comunale A. De Curtis alle ore 16.30 ospiterà l’incontro con la giornalista e critica Tiziana Bonsignore sul tema “Nuove dimensioni. lo spazio dei Festival”, un dibattito aperto su danza e territorio, con i partecipanti al TeCLAB. Durante l’incontro si svolgerà la proiezione dei film finalisti de La Danza in 1 minuto Z Generation Edition 2023, a cura di COORPI.

Alle ore 21.00 il Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis ospiterà uno spettacolo pensato per i più piccoli ma che coinvolgerà anche gli adulti: CLOWN di Giovanna Velardi (produzione PinDoc). Spettacolo storico della Compagnia Giovanna Velardi, che quest’anno celebra i suoi 15 anni di repliche. Attraverso l’espressione della pluralità linguistica e della clownerie, lo spettacolo lascia emergere i tratti tipici di una relazione di coppia: lo sforzo di comunicare, la tenerezza, le buffonate, la cattiveria.

L’artista condurrà anche una masterclass destinata ai danzatori del territorio.



Dal 3 all’8 luglio si svolgerà la residenza di Antia Diaz Otero e German Jauregui, con il loro workshop-residenza Approach to a Creation Process, destinato agli autori emergenti ospiti del festival. Antia Diaz Otero è coreografa e danzatrice, formatasi presso l’Università di Bruxelles; German Jauregui è coreografo e danzatore storico nella compagnia Ultima Vez/Wim Vandekeybus, con cui ha lavorato per oltre dieci anni e, successivamente, come assistente e rehearsal director.

Giovedì 6 luglio si svolgerà, nell’ambito della sezione Kids di Performare Project, il laboratorio Lo sguardo tattile condotto da Delfina Stella, danzatrice della Compagnia Virgilio Sieni, collaboratrice del coreografo ed educatrice, che condurrà i giovani spettatori, attraverso l’esperienza concreta, alla visione dello spettacolo Danza cieca programmato per il giorno successivo.



Il Piazzale del Teatro Comunale A. De Curtis ospiterà due lavori delle giovani autrici e danzatrici siciliane selezionate per “Approach to a creation process”: alle ore 21.00 la prima nazionale di SYMBIOSIS, di Melania Caggegi e Agnese Canicattì. La coreografia è vincitrice di un premio di produzione Performare Festival assegnato nella scorsa edizione di Teatri Riflessi. A seguire, alle ore 21.30 Giorgia Briguglio sarà la protagonista di DEAR ISLAND, progetto nato sull’isola di Stromboli nell’ambito del MAROSI Festival: l’incontro con l’isola-vulcano, nel giugno 2022, ha provocato nell’artista un’urgenza rispetto ad una ricerca fisica e linguistica.



Venerdì 7 luglio la Villa Comunale R. Livatino alle ore 19.30 ospiterà LINGUA di e con Chiara Ameglio (produzione Fattoria Vittadini | Festival DanzaInrete), che ha recentemente vinto il premio della rete Anticorpi XL, network che promuove la giovane danza d’autore. Spettacolo che mette al centro il dialogo tra performer e spettatore, selezionato da Performare nell’ambito di “Approach to a Creation Process”.



Alle ore 21.00, il campo da tennis “G. Guttilla” di Serradifalco ospiterà in prima regionale la Compagnia Virgilio Sieni con la performance DANZA CIECA (Produzione Fondazione Matera- Basilicata 2019, Compagnia Virgilio Sieni). Virgilio Sieni e il danzatore non vedente Giuseppe Comuniello sono protagonisti di un duetto sulla tattilità, con musica dal vivo di Spartaco Cortesi. Ascolto, tenuità, spazio, gioco e rito, potenza dell’attesa, incrinatura della materia fonte inesauribile di gesti, parti oscure del movimento, bagliore nel dettaglio, accoglienza dell’amico, apertura dello sguardo: posture e avvicinamenti che trasformano il corpo in un atlante inesauribile di luoghi democratici.



Nella serata di sabato 8 luglio il Vicolo Caico alle ore 19.30 ospiterà Nicola Simone Cisternino con il suo progetto site-specific realizzato per Performare Festival 2023 nell’ambito della residenza “Paesaggio e Comunità”. La sua performance, dal titolo VICOLO CAICO, è una produzione Twain_Centro di Produzione Danza.

Il Piazzale del Teatro Comunale A. De Curtis alle ore 21.00 ospiterà l’anteprima di BATTICUORE, primo studio di Rosada Letizia Zangrì/Collettivo SicilyMade. Interpreti Amalia Borsellino, Carmelangela Damico, Annalisa Di Lanno, Marta Greco, in collaborazione con Performare Festival 2023 nell’ambito di “Approach to a creation process”.

Infine, a chiudere la V edizione del Festival, sempre al Piazzale del Teatro Comunale De Curtis alle ore 21.30, in prima regionale lo spettacolo PAESAGGIO D’INTERNI (produzione Balletto Civile), danzato e creato da Emanuela Serra, Alessandro Pallecchi, Giulia Spattini, Francesco Gabrielli. In questa performance il palco è la strada, la scena un interno, un tavolo e due sedie, come un’isola a cui approdare. Corpi a confronto in partiture ritmiche danzate.



Performare Festival 2023 è prodotto dall’Associazione In Arte, a cura di Collettivo SicilyMade, con il patrocinio e il contributo di Ministero della Cultura, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, Comune di Serradifalco.



Con il sostegno di Fondazione Sicana; partner del progetto: Scenario Pubblico, Latitudini, il Liceo Coreutico Ruggero Settimo di Caltanissetta, Marosi, Arcipelago; media partner RCS, New Radio Station.



Performare Festival è realizzato in collaborazione con: Associazione Pier Giorgio Frassati, ProLoco Serradifalco, A.S.D. New Falchetti Tennis, ASD Triquetra, Associazione Serra del Falco, Associazione Musicale Etnea, COORPI e La danza in 1 minuto.



Info e prenotazioni ai numeri +39 327 1559908 e +39 333 5276578, e sulle pagine social del Festival.

Sono previste diverse formule di acquisto dei biglietti con riduzioni per carnet o Festival Pass; la vendita si effettuerà presso il Teatro Comunale Antonio De Curtis (da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00).

Di seguito il programma dettagliato delle attività.



PF2023 PROGRAMMA

Mercoledì 28 giugno

_ Villa Comunale R. Livatino – ore 19.30

Presentazione del libro

Nello Calabrò

PASSI FALSI – Drammaturgia come metodo investigativo

_ Villa Comunale R. Livatino – ore 20.30

Compagnia Zappalà Danza

PERFORMATIVE SPEECH: IL FAUNO

Un’idea di Roberto Zappalà e Nello Calabrò

Coreografia Roberto Zappalà

Testo Nello Calabrò

Musiche Claude Debussy ‘Prélude à l’Après-midi d’un faune’ (per piano solo), Giuni Russo/Franco Battiato, The Beatles, Miklós Rózsa

Danza Filippo Domini

Speech Roberto Zappalà

Una produzione Scenario Pubblico /Compagnia Zappalà Danza Centro di Rilevante Interesse per la Danza in coproduzione con Milanoltre Festival

con il sostegno di MIC Ministero della Cultura e Regione Siciliana Ass.to del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo



_ Quadrato – ore 21.30

Jurij Konjar

MOVEMENTWORD (prior to languagedance)

coreografia e interpretazione Jurij Konjar

Giovedì 29 giugno

_ Piazzetta San Leonardo Abate – ore 19.00

Performare Project

WALK AROUND

a cura di Jurij Konjar

in collaborazione con Collettivo SicilyMade

con Amalia Borsellino, Marta Greco, Simona Miraglia e con la partecipazione dei partecipanti al workshop musica dal vivo Letizia Amico, Pietro Narese produzione IN ARTE

in collaborazione con Performare Festival



_ Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21.00

Noemi Bresciani/Fattoria Vittadini

AMANDINA

(per un pubblico a partire dai 3 anni)

di e con Noemi Bresciani

direzione tecnica e disegno luci Andrea Rossi

costumi Stefania Coretti drammaturgia e testi Sofia Bolognini voce Stefano Bresciani

sound design Diego Dioguardi

violoncello Manuele Marani

Ispirato dall’omonimo libro di Sergio Ruzzier produzione Fattoria Vittadini

con il sostegno di MIC Ministero della Cultura e di Campsirago Residenza

Venerdì 30 giugno

_ Parco delle Rimembranze – h 18.00

Presentazione del libro

Dario Tomasello

CRONICARIO

performance poetica di Dario Tomasello a cura di Latitudini

con Dario Tomasello (voce), Francesca Bongiovanni (violoncello)



_ Parco delle Rimembranze – h 19.00 – h 19.30 – h 20.00

Performare Project

EACH PART EACH PLACE

i linguaggi del corpo

a cura di Silvia Oteri

con Silvia Oteri, Melania Caggegi

e con gli allievi del Liceo Coreutico “R. Settimo” di Caltanissetta e i partecipanti al laboratorio produzione Scenario Pubblico Centro di rilevante interesse nazionale

in collaborazione con Performare Festival



_ Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis – h 21.30

Incontro – Nello Calabrò

SOGLIE E ATTRAVERSAMENTI: IL GESTO E LA DANZA

Un personale viaggio tra film e cinema a cura di Nello Calabrò

Sabato 01 luglio

_ Quadrato – ore 19.30

Stella Pitarresi, Marco Pergallini

MEMENTO

coreografia e interpretazione Marco Pergallini, Maria Stella Pitarresi

produzione Twain_Centro Produzione Danza

con il contributo di MIC Ministero della Cultura, Regione Lazio



_ Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21.00 Priscilla Pizziol, Edoardo Sgambato

AMELIA

di e con Priscilla Pizziol, Edoardo Sgambato

costumi Mariangela Di Domenico

musiche originali e sound design Walter Laureti

produzione Zerogrammi

con il sostegno di MIC Ministero della Cultura



_ Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21.30 Collettivo SicilyMade

FEMALE ESCAPE | THE THREE OF US

concept, coreografia, interpreti Amalia Borsellino, Silvia Oteri, Marta Greco

assistente al progetto Simona Miraglia musiche originali Andrea Cable produzione: IN ARTE / CSM

in collaborazione con Performare Festival, Scenario Pubblico Centro Di Rilevante Interesse Nazionale

con il contributo di Regione Siciliana Ass.to del Turismo, Sport e Spettacolo



Domenica 2 luglio

_ Teatro Comunale A. De Curtis – ore 16.30 Incontro

Tiziana Bonsignore

NUOVE DIMENSIONI. LO SPAZIO DEI FESTIVAL



Dibattito aperto su danza e territorio a cura di Tiziana Bonsignore, con i partecipanti al TeCLAB.

Durante l’incontro proiezione dei film finalisti de La Danza in 1 minuto Z Generation Edition 2023, a cura di COORPI



_ Teatro Comunale A. De Curtis – dalle ore 19.30 Proiezione a loop

LA DANZA IN UN MINUTO Z GENERATION EDITION 2023

a cura di COORPI



_ Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21.00 Giovanna Velardi

CLOWN

(per tutti, per bambini e adulti, per adulti bambini e bambini adulti)

ideazione e coreografia Giovanna Velardi

luci Danila Blasi

interpreti Giuseppe Muscarello, Giovanna Velardi

una produzione PinDoc

con il contributo di MiC e Regione Siciliana

con il sostegno di CORE

un ringraziamento particolare a Danila Blasi

Giovedì 6 Luglio

_ Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21.00 Melania Caggegi, Agnese Canicattì SYMBIOSIS prima nazionale

Ideazione, coreografia Melania Caggegi e Agnese Canicattì Interpreti Melania Caggegi e Agnese Canicattì

Musiche Compositore Enrico Maria Paolillo Supporto Viagrande Studios, Iterculture produzione IN ARTE

in collaborazione con Performare Festival 2023 nell’ambito di “Approach to a creation process”



_ Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21.30 Giorgia Briguglio

DEAR ISLAND

ideazione e coreografia Giorgia Briguglio

progetto selezionato da Marosi nell’ambito di “Around a Process of making 2022”

in collaborazione con Performare Festival 2023 nell’ambito di “Approach to a creation process”

Venerdì 7 Luglio

_ Villa Comunale R. Livatino – ore 19.30 Chiara Ameglio/Fattoria Vittadini

LINGUA

di e con Chiara Ameglio

in collaborazione con Santi Crispo

musiche Keeping Faka

produzione Fattoria Vittadini | Festival DanzaInrete



_ Campo da Tennis – ore 21.00 Compagnia Virgilio Sieni

DANZA CIECA

Coreografia Virgilio Sieni

Assistenza artistica Delfina Stella

Interpreti Virgilio Sieni e Giuseppe Comuniello

Musica dal vivo Spartaco Cortesi (elettronica)

Produzione Fondazione Matera-Basilicata 2019, Compagnia Virgilio Sieni



Sabato 8 Luglio

_ Vicolo Caico – ore 19.30

Performare Project / Nicola Simone Cisternino

VICOLO CAICO

di e con Nicola Simone Cisternino

progetto realizzato a Performare Festival 2023 nell’ambito della residenza “Paesaggio e Comunità” produzione Twain_Centro di Produzione Danza

un ringraziamento particolare a Carmelo Locurto per la condivisione del materiale storico e poetico.



_ Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21.00

Rosada Letizia Zangrì/Collettivo SicilyMade

BATTICUORE primo studio – anteprima ideazione e coreografia Rosada Letizia Zangrì

interpreti Amalia Borsellino, Carmelangela Damico, Annalisa Di Lanno, Marta Greco

produzione IN ARTE / CSM

in collaborazione con Performare Festival 2023 nell’ambito di “Approach to a creation process” in residenza presso Scenario Pubblico Centro Di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza si ringrazia Riccardo Leotta



_ Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21.30

Balletto Civile

PAESAGGIO D’INTERNI

ideazione Balletto Civile

danzato e creato da Emanuela Serra, Alessandro Pallecchi, Giulia Spattini, Francesco Gabrielliproduzione Balletto Civile