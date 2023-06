San Cataldo. “Pani e Cumpanaggiu – Il gusto della tradizione”: L’Antico Forno Panificio Carletta festeggia i suoi 30 anni con un evento unico nel suo genere

SAN CATALDO. L’Antico Forno Panificio Carletta, uno dei panifici più rinomati della Sicilia, è lieto di annunciare l’evento speciale “Pani e Cumpanaggiu – Il gusto della tradizione” in occasione del suo trentennale. L’evento, co-organizzato con la Pro Loco e l’Assessorato alle Politiche Culturali e Spettacolo, si terrà sabato sera 1° luglio 2023 presso lo spazio antistante la sede di via Babbaurra 42, che per l’occasione sarà chiuso al traffico.

“Pani e Cumpanaggiu – Il gusto della tradizione” è un evento che celebra la bellezza della semplicità e l’importanza della tradizione e della qualità nella cultura enogastronomica locale. Sarà un’occasione unica per immergersi nell’autentico sapore della tradizione e scoprire i prodotti locali di alta qualità.

Durante la serata in collaborazione con Slow Food Caltanissetta, sarà possibile degustare il dolce tradizionale sancataldese “u cavatuni” iscritto all’Arca del gusto di Slow Food, preparato dai giovani studenti della scuola dei mestieri Eurofom con grano antico e miele forniti dai nostri produttori locali. Un connubio perfetto tra tradizione e sostenibilità alimentare.

Per allietare la serata, lo spettacolo comico “Mago Plip Show” di Davide Tusa, noto anche come Mago Plip, intratterrà il pubblico con la sua abilità nella magia e nella comicità. Un momento di spensieratezza e divertimento per tutti i presenti.

L’evento sarà aperto al pubblico e offrirà l’opportunità di conoscere e acquistare i prodotti dei produttori locali che collaborano con l’Antico Forno Panificio Carletta. Sarà l’occasione perfetta per scoprire le eccellenze del territorio e sostenere l’agricoltura locale.

L’Antico Forno Panificio Carletta è stato recentemente insignito del prestigioso riconoscimento “Due Pani” dalla rivista Gambero Rosso per il quinto anno consecutivo. Questo conferma l’impegno costante del panificio nella produzione di pane di alta qualità e nell’utilizzo di ingredienti locali e tradizionali. L’evento “Pani e Cumpanaggiu – Il gusto della tradizione” rappresenta un momento di celebrazione della cultura enogastronomica locale e dell’impegno per la salvaguardia delle tradizioni culinarie.