San Cataldo. M5S: “Troppi guasti di Caltaqua, servono autobotti di emergenza per famiglie fragili”

Durante queste ultime settimane denotiamo una grave situazione, legata alla fornitura idrica dei comuni del vallone ed in particolare quella legata alla nostra città di San Cataldo.

Continue rotture e guasti che lasciano i cittadini senz’acqua per giorni e giorni, che talvolta porta le famiglie a chiamare un servizio di autobotte a pagamento, pur di non rimanere priva d’acqua nelle proprie case.

La situazione è ormai insostenibile, pertanto chiediamo a Siciliacque di darci risposta riguardo lo stato delle condotte che forniscono l’acqua al nostro comprensorio.

Chiediamo inoltre, qualora vi siano dei guasti, di impiegare tutte le risorse necessarie, atte a ridurre i disagi a poche ore della giornata e non ad interi giorni della settimana.

Chiediamo a Caltaqua di attivare dei servizi di autobotte (previste nella carta dei servizi alla pagina 29, sottoparagrafo 4.1), per le famiglie aventi situazioni di precarietà assoluta, quali ad esempio quei nuclei che presentino persone disabili al loro interno.

L’acqua è un bene essenziale, deve essere tutelato così come deve essere garantita una corretta erogazione della stessa, poiché essa è fondamentale per la vita di tutti gli individui.

Non è più tollerabile una semplice nota di interruzione della fornitura idrica, nella quale non siano presente i tempi per lo svolgimento della riparazione, nonché le varie turnazioni con i rispettivi giorni.

Questo problema non è sporadico, ne eccezionale, dato le continue e ripetute interruzioni che affliggono la nostra provincia.

Vorremmo capire in tal senso, come si intende attuare per la risoluzione di tale problematica, divenuta ormai strutturale e sistematica.

Molti cittadini sono ormai esasperati da questa situazione, pertanto noi vigileremo affinché questi disagi siano ridotti al minimo.

Invitiamo i Sindaci e le società civile tutta ad interessarsi del fenomeno e se necessario, siamo pronti ad organizzare una raccolta firme affinché tale criticità non rimanga inascoltata.

Attendiamo riscontro da Caltaqua e da Siciliacque, per fare chiarezza sui continui disagi legati alla fornitura idrica che affligge quotidianamente i cittadini.