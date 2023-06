San Cataldo. Lunedì 19 giugno torna la tradizionale “Messa prima degli Esami” con la benedizione degli studenti

SAN CATALDO. Nella giornata di lunedì 19 giugno alle ore 19 si svolgerà nella Chiesa madre la cosiddetta “Messa prima degli Esami”. Un evento che, ancora una volta, vedrà la presenza degli studenti maturandi sancataldesi che avranno modo di prendere parte alla messa che sarà celebrata dall’arciprete don Alessandro Giambra.

Ad ognuno degli studenti sarà consegnata una penna, simbolo di conoscenza per affrontare al meglio gli esami di maturità per l’anno scolastico 2022/2023. Gli studenti riceveranno poi una speciale benedizione per affrontare con la necessaria serenità spirituale gli esami di maturità. La cerimonia si concluderà con un brindisi celebrativo davanti alla Chiesa Madre, in Piazza Monsignor Cataldo Naro.